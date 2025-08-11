HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Usuarios reportan caída de Facebook
Usuarios reportan caída de Facebook     Usuarios reportan caída de Facebook     Usuarios reportan caída de Facebook     
Trump desalojará a personas sin hogar de Washington
Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     
Mundo

Donald Trump prolonga 90 días la pausa de los aranceles a China antes de que expirara la última tregua comercial

Funcionarios de la Casa Blanca ven con buenos ojos la posibilidad de que Donald Trump logre un trato con China.

Gobierno de Donald Trump retoma pausa de aranceles por 90 días más con China.
Gobierno de Donald Trump retoma pausa de aranceles por 90 días más con China. | Composición LR

Hoy, lunes 11 de agosto, medios americanos señalaron que Donald Trump decidió extender a 90 días la tregua de aranceles con China horas antes de que expire su acuerdo comercial, según Euronews.

El objetivo de la Casa Blanca sería evitar una mayor escalada en las tensiones comerciales con el país gobernado por Xi Jinping. Con esta medida, los productos de China que ingresen a EE.UU. no subirán hasta el 145%, señaló el medio.

PUEDES VER: Trump desalojará inmediatamente a personas sin hogar de Washington D. C.: "Va a ocurrir muy rápido, como en la frontera"

lr.pe

La buena relación del Gobierno de Trump con China

El presidente Donald Trump mostró una reacción positiva al considerar la posibilidad de que sus aranceles no se implementen en China. Asimismo, la cabeza de la Casa Blanca elogió al Gigante Asiático y destacó su "muy buena" relación con Xi Jinping, según Euronews.

Por su parte, Lin Jian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, declaró que China espera la colaboración de Estados Unidos para mantener el "importante consenso" logrado en una llamada telefónica entre ambos mandatarios. "(...) Y se esfuerce por lograr resultados positivos sobre la base de la igualdad, el respeto mutuo y beneficio mutuo", concretó Jian.

PUEDES VER: USCIS confirma que inmigrantes indocumentados serán deportados de EEUU si cometen este grave delito en su país de origen

lr.pe

¿Qué consecuencias económicas causaría un acuerdo entre EE.UU. y China?

Una alianza entre ambas potencias mundiales desencadenaría problemas económicos a nivel global, señaló Euronews. Por un lado, tenemos a EE.UU. que no descartó subir los aranceles a 245% a los productos de China.

Mientras, China decidió responder con sus propios aranceles, elevándolo de manera previa al 125%. Ambas naciones afectaron las bolsas mundiales y la posibilidad de una guerra global aún se mantiene existente. Las dos potencias continuarán conversando tras este nuevo acuerdo, dijo Euronews.

Notas relacionadas
Trump asegura que en Washington hay más crímenes que en Lima, Bogotá o CDMX: "Vamos a rescatar a DC de la miseria"

Trump asegura que en Washington hay más crímenes que en Lima, Bogotá o CDMX: "Vamos a rescatar a DC de la miseria"

LEER MÁS
El aumento de Trump a US$50 millones para capturar a Nicolás Maduro es "un acto simbólico e histórico", según experta

El aumento de Trump a US$50 millones para capturar a Nicolás Maduro es "un acto simbólico e histórico", según experta

LEER MÁS
Trump desalojará inmediatamente a personas sin hogar de Washington D. C.: "Va a ocurrir muy rápido, como en la frontera"

Trump desalojará inmediatamente a personas sin hogar de Washington D. C.: "Va a ocurrir muy rápido, como en la frontera"

LEER MÁS
Hogeweyk: el pueblo de Holanda donde personas con Alzheimer viven libres, sin dinero real y con enfermeros encubiertos

Hogeweyk: el pueblo de Holanda donde personas con Alzheimer viven libres, sin dinero real y con enfermeros encubiertos

LEER MÁS
Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

LEER MÁS
Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Muere Miguel Uribe, precandidato presidencial de Colombia, baleado por un sicario de 15 años durante un mitin

Muere Miguel Uribe, precandidato presidencial de Colombia, baleado por un sicario de 15 años durante un mitin

LEER MÁS
¿Quién es alias Chipi, el presunto líder detrás del asesinato del senador colombiano Miguel Uribe Turbay en Bogotá?

¿Quién es alias Chipi, el presunto líder detrás del asesinato del senador colombiano Miguel Uribe Turbay en Bogotá?

LEER MÁS
El día que la madre de Miguel Uribe Turbay fue asesinada por orden de Pablo Escobar en pleno rescate tras 5 meses secuestrada

El día que la madre de Miguel Uribe Turbay fue asesinada por orden de Pablo Escobar en pleno rescate tras 5 meses secuestrada

LEER MÁS
Presidente de Colombia se pronuncia tras la muerte del senador Miguel Uribe: “La vida está por encima de cualquier ideología"

Presidente de Colombia se pronuncia tras la muerte del senador Miguel Uribe: “La vida está por encima de cualquier ideología"

LEER MÁS
China inicia la construcción del "proyecto del siglo": una megapresa hidroeléctrica capaz de alterar la rotación de la Tierra

China inicia la construcción del "proyecto del siglo": una megapresa hidroeléctrica capaz de alterar la rotación de la Tierra

LEER MÁS
El polémico proyecto del toro de 300 metros que busca competir y ser la "torre Eiffel española"

El polémico proyecto del toro de 300 metros que busca competir y ser la "torre Eiffel española"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Merlina 2: dónde y cómo ver online en español la serie de Netflix

Estrella Torres sorprende al revelar si será el nuevo jale de Son del Duke: "Estoy firme con mi decisión"

¿Quién es alias Chipi, el presunto líder detrás del asesinato del senador colombiano Miguel Uribe Turbay en Bogotá?

Mundo

¿Quién es alias Chipi, el presunto líder detrás del asesinato del senador colombiano Miguel Uribe Turbay en Bogotá?

La histórica moneda de El Salvador que fue inspirada en Cristóbal Colón: fue una pieza clave en el siglo XIV

China inicia la construcción del "proyecto del siglo": una megapresa hidroeléctrica capaz de alterar la rotación de la Tierra

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota