Gobierno de Donald Trump retoma pausa de aranceles por 90 días más con China. | Composición LR

Hoy, lunes 11 de agosto, medios americanos señalaron que Donald Trump decidió extender a 90 días la tregua de aranceles con China horas antes de que expire su acuerdo comercial, según Euronews.

El objetivo de la Casa Blanca sería evitar una mayor escalada en las tensiones comerciales con el país gobernado por Xi Jinping. Con esta medida, los productos de China que ingresen a EE.UU. no subirán hasta el 145%, señaló el medio.

La buena relación del Gobierno de Trump con China

El presidente Donald Trump mostró una reacción positiva al considerar la posibilidad de que sus aranceles no se implementen en China. Asimismo, la cabeza de la Casa Blanca elogió al Gigante Asiático y destacó su "muy buena" relación con Xi Jinping, según Euronews.

Por su parte, Lin Jian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, declaró que China espera la colaboración de Estados Unidos para mantener el "importante consenso" logrado en una llamada telefónica entre ambos mandatarios. "(...) Y se esfuerce por lograr resultados positivos sobre la base de la igualdad, el respeto mutuo y beneficio mutuo", concretó Jian.

¿Qué consecuencias económicas causaría un acuerdo entre EE.UU. y China?

Una alianza entre ambas potencias mundiales desencadenaría problemas económicos a nivel global, señaló Euronews. Por un lado, tenemos a EE.UU. que no descartó subir los aranceles a 245% a los productos de China.

Mientras, China decidió responder con sus propios aranceles, elevándolo de manera previa al 125%. Ambas naciones afectaron las bolsas mundiales y la posibilidad de una guerra global aún se mantiene existente. Las dos potencias continuarán conversando tras este nuevo acuerdo, dijo Euronews.