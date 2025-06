Luego de que Donald Trump anuncie el cese al fuego entre Israel e Irán, ambos países reportaron ataques y se acusaron de violar la tregua. No obstante, cabe precisar que la detención de ofensivas entre ambos países no estaba programada para suceder al mismo tiempo. El presidente de los Estados Unidos indicó que Irán debía detener sus ataques a las 4:00 a. m. e Israel haría lo mismo doce horas después. De cualquier forma, lo que pasó fue que antes y durante ese periodo hubo lanzamiento de misiles entre los dos bandos, con un saldo de al menos cuatro muertes israelíes y nueve iraníes, hasta que al fin se detuvieron.

“Israel, no lancen esas bombas”, escribió Trump en Truth Social. El mensaje, más una llamada de teléfono al primer ministro israelí, bastó para que Israel cancelara el bombardeo previsto contra Teherán en represalia a unos últimos ataques. Mientras tanto, Irán había anunciado que si Israel detenía su agresión, también dejaría la ofensiva. Alrededor de las 7:00 a.m., el presidente iraní, Masud Pezeshkian, anunció el cese al fuego y aproximadamente 45 minutos después Benjamín Netanyahu proclamó una “victoria histórica” contra Irán. Pese a que la tregua ha sido confirmada por los líderes implicados en la guerra, analistas cuestionan que sea sostenible a largo plazo.

¿Es un alto al fuego definitivo?

Donald Trump ha asegurado que el alto al fuego entre Irán e Israel es “completo y total”. Netanyahu ha manifestado que “Irán nunca tendrá el arma atómica”, lo que considera un triunfo. Pezeshkian aseguró que Irán obligó a su enemigo a “poner fin unilateralmente” y que estaba dispuesto a negociar, aunque Ali Jamenei, el líder supremo del país, no ha declarado al respecto.

“Trump ha logrado un alto al fuego de momento. Han callado las armas, pero no ha bajado la tensión dentro de Israel e Irán. Es permanente desde 1979 y ahora ha llegado a su momento más crítico”, analiza Ramiro Escobar, internacionalista y docente de la PUCP. “No me parece que vaya a ser un alto al fuego que perdure, va a depender de lo que pase porque la tensión se mantiene”, agrega.

“Habrá que esperar unos días”, coincide Ricardo Falla, investigador en temas internacionales y docente de Filosofía de la UARM. “En una situación de relativo descontrol, donde la guerra informativa cumple un papel esencial, es muy difícil determinar si lo que afirma Donald Trump tiene un asidero real”, comenta.

El politólogo Farid Kahhat, mediante su canal de YouTube, ha observado que la carencia de misiles iraníes y de municiones israelíes podrían haber motivado al cese al fuego. Pero, advierte que no necesariamente llevará a negociaciones fructíferas a futuro, dado que el régimen iraní es una dictadura represiva que no tiene incentivos para negociar en términos favorables a Estados Unidos.

Los analistas coinciden en que no se puede asegurar un alto al fuego definitivo. “No es muy oportuno especular debido a la volatilidad acelerada de los sucesos. Lo que sí es cierto es que las relaciones geopolíticas están rotas en Medio Oriente”, insiste Falla. “La recomposición de estas relaciones pueden tardar décadas indefinidas para reestablecerse. La fractura prolongada puede ocasionar más guerras en el futuro”, explica.

Irán acató alto al fuego, aunque dijo no rendirse

Pese a que el primer ministro israelí alegó haber logrado una victoria, Irán no aceptó una derrota. La portavoz del gobierno iraní, Fatemeh Mohajerani, dijo que: “Con la decencia, la paciencia y la solidaridad del pueblo se superaron estos días difíciles”, en un mensaje vía X.

Para Escobar, Irán aceptó un alto al fuego porque está en desventaja frente a Israel respecto a su poder bélico. “Tiene una cantidad de aviones, pero no son de última generación como los de Israel. Sus tanques no les servirían porque no son países colindantes”, detalla. Pero, además, no cuenta con países aliados en Medio Oriente que puedan aunarse a la guerra, principalmente porque es de religión chiita, de la corriente minoritaria del Islam. “Irán no tiene tanto poder como Israel le atribuye. Por eso su guerra es limitada”, asevera.

No obstante, las limitaciones militares de Irán no implican que no vaya a responder. “Justamente por ser un régimen vertical tiránico van a tratar de responder a estas agresiones porque no van a querer desprestigiarse ante la población, pero su poder de fuego es limitado en relación a Israel y mucho más en relación a Estados Unidos”, sostiene el internacionalista.

¿Qué pasó con el programa nuclear de Irán?

Un informe preliminar clasificado de los servicios de inteligencia estadounidenses concluyó que los recientes ataques aéreos de Estados Unidos contra instalaciones nucleares iraníes en Fordow, Natanz e Isfahán han retrasado el programa nuclear de Irán por varios meses, pero no lo han destruido por completo.

Aunque el presidente Donald Trump calificó la operación como un “éxito militar espectacular” y la Casa Blanca defendió la misión como una “aniquilación total” de los objetivos, el informe señala que las instalaciones subterráneas y las centrifugadoras no fueron completamente eliminadas, y que los depósitos de uranio enriquecido permanecen intactos.

Informes previos del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y análisis de inteligencia de varios países estimaban que antes de los ataques, Irán acumulaba miles de kilogramos de uranio poco enriquecido y varias centenas de kilogramos de uranio enriquecido a niveles elevados (alrededor del 60%), cantidad suficiente para fabricar varias armas nucleares si se completara el proceso. Sin embargo, no existe una declaración oficial pública y reciente que confirme cifras exactas posteriores a los ataques, por lo que estas cantidades deben considerarse sujetas a revisión.