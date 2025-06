Un informe de Estados Unidos ha revelado que el ataque generado a Irán no habría causado daños de gran impacto a sus centrales nucleares. Foto: composición Jazmin Ceras/AFP

Un informe de Estados Unidos ha revelado que el ataque generado a Irán no habría causado daños de gran impacto a sus centrales nucleares. Foto: composición Jazmin Ceras/AFP

Un informe clasificado de Estados Unidos habría descubierto que los ataques contra tres instalaciones nucleares de Irán no habrían destruido sus recintos, sino que habrían causado un retraso temporal de unos meses.

Según el informe de The New York Times, el ataque de Trump "selló las entradas a dos instalaciones, pero no derrumbó edificios subterráneos". El medio sugiere como "exagerada" la declaración del mandatario estadounidense sobre los daños causados a Irán.

¿Qué impacto tuvo el ataque de Estados Unidos a Irán?

Los primeros análisis indican que los ataques ejecutados por Estados Unidos habrían apenas postergado el programa nuclear iraní. Antes de la ofensiva, las agencias de inteligencia estimaban que en caso Irán intentara acelerar la fabricación de un arma nuclear, necesitaría alrededor de tres meses.

Sin embargo, tras el bombardeo estadounidense y varios días de ofensiva aérea por parte de Israel, un informe de la Agencia de Inteligencia de Defensa calculó que el programa fue demorado menos de seis meses.

¿Qué revela el informe clasificado?

El informe además indicó que las reservas de uranio fueron movidas antes de los ataques que destruyeron una mínima parte del material nuclear y estarían en instalaciones secretas en Irán.

Asimismo, The New York Times resalta la anticipación de Irán sobre la protección de su material nuclear, asegurando que hay información que falta recopilar del informe clasificado, que por ahora tiene sol cinco páginas. Un funcionario indicó que los informes presentados mostraban resultados "dispares", y precisó necesario realizar evaluaciones adicionales para mejores conclusiones.

La Casa Blanca no está de acuerdo con el informe

La portavoz Karoline Leavitt reconoció la existencia de este informe a CNN. Sin embargo, lo tildó de "totalmente erróneo" y un intento de desprestigiar al presidente Donald Trump.

Después, Leavitt se mostró esquiva y resaltó las acciones de los pilotos que participaron del ataque a Irán.

“Todos saben lo que ocurre cuando se lanzan 14 bombas de 13.600 kilos con precisión sobre sus objetivos: aniquilación total”.