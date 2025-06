Durante una rueda de prensa previa a su partida hacia la cumbre de la OTAN en La Haya, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó fuertes declaraciones contra Israel e Irán por haber quebrado el alto al fuego anunciado el martes por la mañana. “Estoy muy disgustado con Israel”, declaró, tras confirmar que Tel Aviv inició una operación militar horas después del plazo acordado para detener las hostilidades.

Trump también criticó el accionar iraní, aunque destacó que el principal foco de su molestia está en las decisiones de Israel. En declaraciones a la prensa, afirmó: “Tenemos que lograr que la gente en Israel se calme”, subrayando que intentaría frenar las acciones ofensivas inmediatamente después de dejar la sede presidencial.

Trump culpa a ambos bandos y amenaza con intervenir

Donald Trump afirmó que tanto Irán como Israel incumplieron el acuerdo de cese al fuego establecido para el martes a las 04:00 GMT. “Estoy muy descontento con ambos, pero especialmente con Israel. No me gusta que hayan entrado en combate esta mañana”, sentenció. Añadió que no está seguro de que lo hayan hecho intencionalmente, insinuando una posible pérdida de control por parte de los líderes israelíes sobre sus propias fuerzas.

En un mensaje publicado posteriormente en su plataforma Truth Social, el exmandatario fue más contundente: “Sería una violación grave si Israel lanza bombas ahora sobre Irán. Traigan a sus pilotos a casa, ya”, exigió. Estas palabras reflejan el creciente nerviosismo de Trump ante una escalada en la región, que podría desestabilizar aún más el ya complejo escenario de Oriente Medio.

Irán acusa formalmente a Israel tras nuevos ataques

Desde Teherán, la respuesta no se hizo esperar. El comando unificado Khatam al-Anbiya denunció que Israel lanzó tres oleadas de misiles después de la entrada en vigor del alto al fuego. “Este régimen pagará un precio alto por cada agresión. No dejaremos ninguna acción sin respuesta”, advirtió un portavoz militar citado por la agencia EFE.

La acusación iraní surgió horas después de que el Ejército israelí informara sobre un nuevo ataque con cohetes provenientes de Irán. El contexto deja entrever un cruce de acusaciones sin una tregua real en el horizonte.

Las declaraciones de Trump, actuando como posible árbitro, también incluyeron una dura crítica general: “Israel e Irán han estado peleando tan ferozmente durante tanto tiempo que ya no tienen ni p*** idea de lo que están haciendo, ¿entienden?”, dijo visiblemente exasperado.