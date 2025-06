Estados Unidos irrumpe en el conflicto entre Irán e Israel y desata ola de condenas internacionales

Finalmente, Estados Unidos intervino directamente en la guerra entre Irán e Israel. En la noche del 21 de junio, lanzó su 'Operación Martillo de Media Noche' e hizo lo que el ejército israelí no iba a poder hacer solo: atacar las principales plantas nucleares iraníes con armamento capaz de afectar a las instalaciones subterráneas. El ejército estadounidense desplegó 125 aviones con 75 proyectiles y entre ellos 14 bombas GBU-57 de más de 13.000 kilos cada una. El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor estadounidense, dijo que los ataques contra Fordow, Natanz e Isfahán duraron menos de media hora.

Dos horas tras los ataques, Donald Trump declaró públicamente que la misión fue un “éxito militar espectacular” y que las instalaciones nucleares más importantes de Irán habían sido “completamente destruidas”. Sin embargo, Ali Shamkhani, asesor del líder supremo iraní, negó tal afirmación y aseguró que “el juego no ha terminado”. Mientras se esperan represalias concretas de Irán —más allá de su amenaza de cerrar el estrecho de Ormuz—, presidentes, la Organización de las Naciones Unidas, el papa León XIV, analistas políticos e incluso congresistas republicanos de Estados Unidos condenan la acción de Trump.

En búsqueda de paz por la fuerza

“Todos deberían evacuar Teherán de inmediato”, había advertido Trump vía Truth Social, cuatro días antes de atacar las instalaciones de Irán con arsenal especial. Las bombas GBU-57 que utilizó el ejército estadounidense tienen la capacidad de perforar hasta 18 metros de hormigón antes de explotar. Claine señaló que la evaluación inicial de los efectos indica “daños y destrucción extremadamente graves” aunque aún se desconoce el diagnóstico final.

Cabe mencionar que los ataques contra instalaciones nucleares están prohibidos por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), debido al riesgo de liberación radioactiva. No obstante, la entidad informó que no se ha detectado en los niveles de radiación tras la operación estadounidense.

Donald Trump, que en sus discursos de campaña alegaba buscar la paz y no intervenir directamente en guerras internacionales, celebró el triunfo en discurso público y fue agradecido por Netanyahu. “En mi nombre y en el de todos los ciudadanos de Israel y en el de todo el mundo judío, le agradezco desde el fondo de mi corazón”, expresó el primer ministro israelí en un mensaje. Después, exclamó: “Primero viene la fuerza, luego la paz”.

“Una paz impuesta por la fuerza, impuesta por la amenaza, no garantiza una paz”, asevera el politólogo Óscar Vidarte. “Lo que tiene claro el régimen iraní es que para no ser atacados requieren armas nucleares, como por ejemplo Corea del Norte que no es atacada por Estados Unidos”, observa.

Cabe mencionar que Estados Unidos se encontraba en negociaciones con Irán sobre su programa nuclear cuando empezaron los ataques israelíes. Luego, el 19, durante una rueda de prensa, Trump expresó que evaluaría si atacar o no a Irán en un plazo de dos semanas, lo cual evidentemente no cumplió. En aquel entonces, Abbas Araghchi, ministro de Exteriores iraní, declaró que su país solo negociaría si se respetan los derechos soberanos y que no aceptaría ultimátums ni amenazas militares.

Ahora, el contexto ha cambiado abismalmente. Irán ha condenado que el ataque de Estados Unidos contra sus instalaciones viola la Carta de la ONU y el derecho internacional. Además, solicitó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a una sesión de emergencia para condenar el ataque y ha llamado a la junta de Gobernadores del OIEA a actuar conforme a sus responsabilidades legales.

La amenaza de Irán

Irán ha negado detener su programa nuclear, pese a los daños. "Incluso si se destruyen los sitios nucleares, el juego no ha terminado: los materiales enriquecidos, el conocimiento autóctono y la voluntad política siguen intactos", escribió Ali Shamkhani vía X.

Araghchi calificó la acción de EE. UU. como un “comportamiento extremadamente peligroso” y, vía X, advirtió que “tendrá consecuencias duraderas”. Días antes, el supremo líder de Irán, Ali Jamenei, ya había lanzado un mensaje: "Cualquier forma de intervención militar estadounidense sin duda tendrá como consecuencia un daño irreparable".

El parlamento iraní ha amenazado con cerrar el estrecho de Ormuz, en represalia. Por allí es trasladado cerca del 20% del petróleo mundial y una cuarta parte del gas natural, por lo que su cierre afectaría los mercados energéticos a nivel global con el aumento de los precios del crudo. La propuesta ya cuenta con aprobación parlamentaria, pero está pendiente de la decisión final del Consejo Supremo de Seguridad Nacional.

Por otro lado, el ejército israelí informó que, horas después del ataque estadounidense, Irán lanzó 40 misiles contra Israel, de los cuales 10 fueron interceptados.

Condenan intervención de Estados Unidos

“China llama a las partes en conflicto, y a Israel en particular, a que alcancen un alto el fuego lo antes posible, aseguren la seguridad de los civiles e inicien el diálogo y la negociación”, se lee en un comunicado de la Cancillería china. Además, el texto indica que el gobierno de Xi Jinping está dispuesto a “trabajar para restablecer la paz y la estabilidad en Medio Oriente”.

Rusia, que últimamente ha mantenido estrecha relación con Estados Unidos por la guerra en Ucrania, calificó la acción de Trump como “irresponsable". El Ministerio de Asuntos Exteriores expresó que el ataque: “viola gravemente el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

Presidentes de América Latina también han manifestado su postura ante la intervención estadounidense. Colombia manifestó por medio de un comunicado de su cancillería que “rechaza el uso unilateral de la fuerza”. Venezuela también juzgó el hecho como “extremadamente peligroso” y una “escalada irresponsable que puede desatar consecuencias de proporciones incalculables”.

El secretario de la ONU, António Guterres, por su parte, ha pedido un alto a la escalada y recordó: “no hay solución militar”. "La gente de la región no puede soportar otro ciclo de destrucción. Y, sin embargo, ahora corremos el riesgo de caer en un círculo de represalia tras represalia", expresó.

El papa León XIV también exigió en su mensaje desde el Vaticano: “Que la diplomacia haga callar las armas”. Destacó que “ninguna victoria armada podrá compensar el dolor de las madres, el miedo de los niños y el futuro robado”.

El apoyo ciego de Trump a Israel

Diversos politólogos en medios internacionales también cuestionan que el apoyo de Trump a Israel haya sido acertado para el futuro de Estados Unidos. “Donald Trump había dicho que quería ser un presidente de la paz. Israel dijo que quería un cambio de régimen. ¿Trump está a favor de eso?”, expresó Federico A. de Jesús, analista político de Nueva York, a France 24. “No hay un fin previsible, ya que Israel ha dicho que quiere continuar esta campaña de bombardeos contra Irán hasta que acabe el régimen de los ayatolas”, agrega.

“La guerra con Irán no es América Primero (el eslógan del movimiento trumpista). Es América lo Último”, observó el analista Jon Hoffman, del think tank Cato Instituto, para El País. “Golpear las instalaciones nucleares era una cortina de humo (israelí) diseñada para arrastrar a Estados Unidos como un participante activo en la guerra. Trump dice que quiere una ‘victoria total’. Y, sin embargo, una victoria así no es posible en este caso, solo el desastre”, advierte.

En The New York Times, David E. Sanger, corresponsal jefe de Washington, califica la acción de Donald Trump como la apuesta “potencialmente más peligrosa” de su segundo mandato. “Apuesta a que Estados Unidos podrá repeler cualquier represalia que ordenen las autoridades iraníes contra los más de 40.000 soldados estadounidenses desplegados en bases por toda la región. Todos se encuentran dentro del alcance de la flota de misiles de Teherán, incluso después de ocho días de incesantes ataques israelíes”, señala.

Vidarte acota que, prácticamente, Donald Trump ha lanzado una declaración de guerra contra Israel, sin haberlo consultado con el congreso estadounidense, lo cual es una violación a la constitución. “No tienes que decir ‘te declaro la guerra’, pero en la práctica esto lo es”, precisa. “Esto está siendo un debate interesante en Estados Unidos cada vez más fuerte. Obligó a J.D. Vance a decir que EE. UU. no ha declarado la guerra a Irán, sino a un programa nuclear, lo cual no tiene mucho sentido. No se puede declarar la guerra a un programa nuclear”.