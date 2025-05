A pesar de que el enriquecimiento al 60 % no es suficiente para fines bélicos, se encuentra a un paso del umbral del 90 %. Foto: composición LR/EFE/AFP

A pesar de que el enriquecimiento al 60 % no es suficiente para fines bélicos, se encuentra a un paso del umbral del 90 %. Foto: composición LR/EFE/AFP

El programa nuclear de Irán volvió a ocupar titulares internacionales tras la divulgación de un informe confidencial del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), al que accedió la agencia Associated Press. Según el documento, Irán elevó su producción de uranio enriquecido al 60 %, alcanzando las 408,6 kilogramos al 17 de mayo de 2025. Esta cifra representa un aumento del 50 % respecto al último informe emitido por el organismo en febrero, cuando se reportaban 274,8 kilogramos.

Este nivel de enriquecimiento, aunque no llega al umbral del 90 % requerido para fines bélicos, se encuentra a solo un paso técnico de ello. El informe de la OIEA enfatiza que Irán es el único país sin armas nucleares que acumula este tipo de material, situación que genera gran inquietud entre los organismos internacionales de control y seguridad.

Falta de cooperación y respuestas no creíbles, según el OIEA

El informe de la OIEA no solo alerta sobre la cantidad de uranio enriquecido, sino también sobre la falta de transparencia y colaboración de Irán con los inspectores. La agencia denunció que el gobierno de Teherán no ha proporcionado explicaciones técnicamente creíbles sobre la presencia de restos de material nuclear en tres sitios no declarados: Lavisan-Shian, Varamin y Turquzabad.

A pesar de cumplir con ciertas salvaguardias rutinarias, la cooperación en otras áreas clave ha sido calificada como “menos que satisfactoria” por el organismo. La omisión de información, combinada con la limpieza deliberada de los sitios mencionados, ha obstaculizado gravemente la verificación de las actividades del programa nuclear iraní.

El director del OIEA, Rafael Grossi, reiteró su preocupación en declaraciones recientes. “Irán es el único estado no poseedor de armas nucleares que enriquece a este nivel”, afirmó desde Viena, sede central de la agencia.

Trump busca un acuerdo que permita destruir instalaciones nucleares iraníes

En paralelo al informe, continúan las tensiones diplomáticas entre Teherán y Washington. El expresidente Donald Trump aseguró estar promoviendo un nuevo acuerdo nuclear con Irán. Su propuesta incluye la autorización para que inspectores internacionales accedan y destruyan instalaciones nucleares iraníes si así se considera necesario.

“Podemos volar lo que queramos. Pero no morirá nadie”, dijo Trump en un mensaje desde la Casa Blanca, asegurando que un acuerdo está próximo a concretarse “en las próximas dos semanas”. La declaración generó fuerte rechazo desde Teherán. Ali Shamkhani, asesor del líder supremo Ali Khamenei, calificó las palabras del exmandatario como una “fantasía imperialista”, asegurando que Irán posee defensas sólidas y una política nuclear soberana con líneas rojas infranqueables.

¿Cuáles son los datos claves del informe de la OIEA sobre el enriquecimiento de uranio?

El informe de la OIEA incluye datos específicos que refuerzan la preocupación por el rumbo del programa nuclear iraní:

Incremento de uranio al 60 %: De 274,8 kg en febrero a 408,6 kg en mayo de 2025.

De 274,8 kg en febrero a 408,6 kg en mayo de 2025. Incremento neto: 133,8 kg adicionales en tres meses.

133,8 kg adicionales en tres meses. Nivel técnico cercano al armamentístico: El umbral para armas nucleares se sitúa en el 90 %.

El umbral para armas nucleares se sitúa en el 90 %. Sitios bajo sospecha sin declarar: Lavisan-Shian, Varamin y Turquzabad.

Lavisan-Shian, Varamin y Turquzabad. Cooperación catalogada como insatisfactoria: No se entregaron respuestas técnicas válidas.

No se entregaron respuestas técnicas válidas. Obstáculos para verificar fines pacíficos: El OIEA no puede confirmar que el uso del material sea exclusivamente civil.

El informe pone en duda la naturaleza pacífica del programa nuclear iraní. Sin colaboración efectiva ni claridad sobre el destino del material nuclear, el organismo internacional advierte que no puede garantizar que Irán no esté desarrollando tecnología para una eventual arma atómica.