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Cielo Fernández causa revuelo por reacción en entrevista con Carlos Orozco y usuarios reaccionan: "Hubo química"

La entrevista entre la cantante de Corazón Serrano y Carlos Orozco se volvió viral luego de que usuarios resaltaron una presunta conexión entre ambos.

Carlos Orozco entrevistó a Cielo Fernández y sus reacciones generaron comentarios en redes sociales. Foto: composición LR/La Roro Network
Carlos Orozco entrevistó a Cielo Fernández y sus reacciones generaron comentarios en redes sociales. Foto: composición LR/La Roro Network
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La participación de Cielo Fernández en el programa digital de Carlos Orozco generó comentarios en redes sociales luego de que varios fragmentos de la entrevista se viralizaran. Los usuarios no solo destacaron los nervios que mostró la vocalista de Corazón Serrano durante la conversación, sino también la dinámica que se generó con el fundador de La Roro Network, conocido por su estilo serio y directo con sus invitados.

Desde el inicio de la entrevista, la joven de 19 años admitió sentirse nerviosa frente al periodista. Tras responder algunas preguntas sobre su participación en los populares 'Acceso al corazón' de la agrupación piurana, la artista sonrió y comentó entre risas: "¡Qué nervios!". Este momento no pasó desapercibido entre los internautas, quienes incluso aseguraron que la cantante mantuvo esa actitud y que "hubo química" durante gran parte de la conversación.

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Cielo Fernández confesó sus nervios durante la conversación con Carlos Orozco

La vocalista de Corazón Serrano continuó mostrando su timidez cuando Carlos Orozco le pidió interpretar una canción durante la entrevista. El periodista recordó que la cantante había mencionado anteriormente que entre sus artistas favoritas se encuentran Ariana Grande y Billie Eilish, por lo que quiso escucharla cantar fuera del escenario.

Sin embargo, Cielo Fernández rechazó la propuesta entre risas. "No, que me da vergüenza, por favor. Estoy temblando, no puedo ni hablar… Soy muy nerviosa hasta para cantar", expresó la cumbiambera. Lejos de insistir, el periodista optó por continuar con la conversación, actitud que también llamó la atención de los seguidores, debido a la personalidad firme que suele mostrar con otros entrevistados.

Comentarios en TikTok

Comentarios en TikTok. Foto: captura/haymiguel0

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Usuarios destacan la ‘química’ entre Cielo Fernández y Carlos Orozco

Otro momento que generó comentarios ocurrió cuando la vocalista de Corazón Serrano contó que el gusto por el canto viene de familia y que tanto sus padres como su hermana poseen vena artística. La respuesta sorprendió al periodista, quien decidió felicitar públicamente a la cantante por el crecimiento que ha tenido en tan poco tiempo dentro de la agrupación de cumbia.

"Sí, pero mira, tú lo has llevado muy lejos. Te felicito mucho. Lo estás haciendo muy bien", le dijo el comunicador, comentario que muchos usuarios calificaron como poco habitual en el conductor debido al tono crítico que suele caracterizar sus entrevistas.

Comentarios en TikTok

Comentarios en TikTok. Foto: captura/cliperoarequipeo1

Las reacciones no tardaron en aparecer en TikTok y otras plataformas, donde varios internautas aseguraron haber percibido una buena conexión entre ambos durante la conversación. "Vi la entrevista y hubo química y creo que hicieron clic", "Ambos se atraen, se nota de lejos" y "Ella muy nerviosa también" fueron algunos de los comentarios.

Pese a las especulaciones generadas en redes sociales, ambos mantienen relaciones sentimentales conocidas públicamente. Carlos Orozco confirmó tiempo atrás su relación con Mane Acosta, aunque recientemente surgieron rumores sobre una presunta ruptura. Por su parte, Cielo Fernández continúa su romance con Alex Medina, vocalista de La Única Tropical, con quien mantiene una relación que ha perdurado pese a las críticas.

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