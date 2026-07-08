La cantante peruana Ale Seijas reveló que, tras dejar Son del Duke, recibió ofertas de grupos como Corazón Serrano, pero eligió unirse a las Estrellas de la Cumbia. | Fotos: Instagram

La cantante peruana Ale Seijas reveló que, tras dejar Son del Duke, recibió ofertas de grupos como Corazón Serrano, pero eligió unirse a las Estrellas de la Cumbia. | Fotos: Instagram

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La cantante peruana Ale Seijas reveló que, tras irse de Amor Rebelde, recibió varias ofertas laborales. Según la artista, agrupaciones como Corazón Serrano, Amor Paisano y Amaya Hermanos se interesaron en ella. Sin embargo, después de una exhaustiva evaluación, decidió apostar por las Estrellas de la Cumbia.

'Hubo una pequeña entrevista también con Corazón Serrano', sostuvo Ale Seijas, quien manifestó que no llegó a firmar con la orquesta de los hermanos Guerrero Neira debido a su estilo de trabajo.

¿Ale Seijas rechazó a Corazón Serrano?

Muchas jóvenes tienen el sueño de pertenecer a Corazón Serrano; sin embargo, algunas prefirieron seguir otros caminos. Ese sería el caso de Ale Seijas, quien aseguró que se reunió con los dueños del grupo, pero, debido a que tiene una hija pequeña, se le dificulta irse a vivir a Piura.

'Cuando me llamaron de Corazón, unos meses atrás yo estaba con el tema de mi bebita. Ellos viven al otro lado, en Piura. Entonces, el trabajo de ellos es un poquito más difícil. ¡No tienes vida!, por decirlo así', comentó.

Edwin Guerrero le responde a Ale Seijas

Al enterarse de las declaraciones de Ale Seijas en Megamix, el director musical de Corazón Serrano, Edwin Guerrero Neira, aclaró lo que realmente pasó con la vocalista de las Estrellas de la Cumbia. Según el músico, nunca le ofrecieron trabajo a la joven.

'Hablamos una vez con Ale Seijas, tuvimos la oportunidad de conversar pero no fue en un plan de trabajo. Ella no pidió una reunión para que le den oportunidad, tampoco estaba pidiendo trabajo porque a ella le sobra el trabajo. Tampoco nosotros la hemos citado para proponerle que entre ni ella nos ha despreciado tampoco', aclaró el dueño de Corazón Serrano.