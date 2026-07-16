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JNE advierte déficit de S/261 millones que pone en riesgo ERM: "Es de suma urgencia contar con los recursos"

Eder Quiroz, jefe del gabinete de asesores del Jurado Nacional de Elecciones, advirtió que, pese a la reciente aprobación del crédito suplementario, el JNE, la ONPE y el Reniec enfrentan una falta de recursos que compromete la fiscalización electoral y el funcionamiento de centros de atención ciudadana.

Eder Quiroz, jefe del gabinete de asesores del JNE advirtió un déficit del S/261.6 millones
Eder Quiroz, jefe del gabinete de asesores del JNE advirtió un déficit del S/261.6 millones | JNE
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"El sistema en su conjunto tiene un déficit, aún con el reciente aprobado crédito suplementario, de 261 millones", detalló Eder Quiroz, jefe del gabinete de asesores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Esta falta de presupuesto, según precisó el funcionario, pone en riesgo la organización y la ejecución de las próximas elecciones regionales y municipales (ERM).

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De acuerdo con Quiroz, el sistema electoral había advertido hace ocho meses las necesidades económicas para cubrir las elecciones generales, regionales, municipales y de centros poblados. Sin embargo, el Ejecutivo optó por otorgar fondos progresivamente mediante decretos supremos, sin cubrir el total solicitado. “No hemos recibido el íntegro del presupuesto demandado”, advirtió el representante del JNE.

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Este déficit afecta a las tres entidades del sistema: S/28 millones corresponden al JNE, S/183 millones a la ONPE, y un monto pendiente al RENIEC. Sobre este último, el JNE mostró preocupación al no haber asignado un presupuesto extra para esta entidad.

"El RENIEC no ha recibido ningún monto adicional, pese a haberlo manifestado y haber señalado de que se encuentra en una situación muy grave". Esta carencia afectaría la atención en oficinas y centros MAC (Mejor Atención al Ciudadano).

Riesgo institucional y político

El JNE indicó que la falta de fondos no es un problema operativo. "Nosotros nos vemos sumamente preocupados en la medida en que el funcionamiento de los 91 jurados electorales especiales que tenemos ya en funcionamiento para las elecciones regionales y municipales se puede ver comprometido", sostuvo Quiroz, quien añadió que también peligra la labor de fiscalización y actividades críticas como el EleccIA, sistema que optimiza el desarrollo de los procesos electorales.

Asimismo, el funcionario advirtió que hay un riesgo de demora en la entrega de los fondos adicionales para el organismo. También señaló que los 15 días de plazo que tiene el Ejecutivo para promulgar la autógrafa aprobada por el Congreso coinciden con el cambio de mando del 28 de julio.

"Podríamos ya estar en un nuevo gobierno. [...] La reciente aprobación de esta iniciativa legislativa puede verse gravemente comprometida y el sistema electoral aún más", advirtió Quiroz. Por ello, hizo un llamado al Ejecutivo a actuar con celeridad para garantizar el proceso convocado para el 4 de octubre.

"Es muy importante que se entienda la preocupación de las tres entidades del sistema electoral", concluyó Quiroz, tras reiterar que "es de suma urgencia contar con los recursos en tiempo oportuno".

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