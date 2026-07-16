BCR pone en circulación pone por los 150 años de vida institucional de la UNI | Composición LR-IA / Andina

BCR pone en circulación pone por los 150 años de vida institucional de la UNI | Composición LR-IA / Andina

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La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) cumple 150 años de fundación institucional. Con motivo de esta conmemoración, el Banco Central de Reserva (BCR) puso en circulación este jueves 16 de julio una moneda de plata que celebra la historia y la trayectoria académica de una de las casas de estudio superiores más reconocidas del país.

La nueva pieza tiene una denominación de S/1 y posee características particulares que destacan la infraestructura, la especialidad y el periodo dedicados a la formación en la UNI. Su circulación será limitada debido a que solo se ordenó la emisión máxima de 5.000 unidades, según la Circular N.° 0018-2026-BCRP, publicada en el diario oficial El Peruano.

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Así luce la moneda del BCR por los 150 años de la UNI: características, anverso y reverso

La nueva moneda tiene una aleación de plata 0,925, peso fino de ½ onza troy y diámetro de 33 milímetros, así como calidad proof —la más alta en numismática— y canto estriado. En el anverso figura el Escudo de Armas, el texto completo con el nombre del BCR, el año de acuñación y la denominación de un sol; mientras que en el reverso se muestra una composición lineal del Pabellón Central de la UNI, el texto 150 Años, cuyo dígito cero está representado por una rueda de engranaje, y el escudo institucional de la universidad.

La pieza incorpora tecnología de grabado láser de alta precisión, que mejora la definición y el acabado de los elementos gráficos. Esto permitió incluir un micrograbado de apenas 0,2 milímetros ubicado en la parte superior del Pabellón Central de la UNI, que reproduce el texto 'Universidad Nacional de Ingeniería'. Esto dificulta su reproducción e incorpora un nuevo elemento de sofisticación técnica en las monedas acuñadas por la Casa Nacional de la Moneda.

¿Cómo adquirir una de las unidades exclusivas que circularán de la moneda sobre la UNI?

Según el BCR, la moneda de la universidad fundada en 1876 por el ingeniero polaco nacionalizado peruano Eduardo Juan de Habich es de curso legal y se podrá adquirir en su portal de ventas ingresando a este enlace, a un precio inicial de S/149. Su compra será limitada, ya que solo se estableció una emisión máxima de 5.000 unidades.

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