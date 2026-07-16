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Magdyel Ugaz rompe su silencio tras revelarse que se está conociendo con Sergio George: "Le tengo mucho cariño"

La exactriz de 'Al fondo hay sitio' se pronunció por primera vez sobre Sergio George y no dudó en dedicarle elogios, luego de que el productor musical afirmara que estaba conociendo a la actriz.

Magdyel Ugaz reapareció y elogió a Sergio George tras rumores de romance. Foto: composición LR/Willax
Magdyel Ugaz reapareció y elogió a Sergio George tras rumores de romance. Foto: composición LR/Willax
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Magdyel Ugaz reapareció en televisión luego de que Sergio George revelara públicamente que ambos se estaban conociendo, lo que despertó rumores sobre un posible romance. La actriz se refirió al productor musical, quien recientemente organizó una celebración especial por su cumpleaños número 42.

Frente a las cámaras de 'Amor y fuego', la popular Teresita no ocultó la admiración que siente por el productor y le dedicó elogiosas palabras. "Es una persona a la que admiro, a la que le tengo mucho cariño, un caballero, no puedo decirte más", expresó la protagonista de 'Señora del destino'.

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Magdyel Ugaz se mantiene discreta sobre su relación con Sergio George

Las declaraciones de Magdyel Ugaz llegan días después de que Sergio George confirmara que ambos se encuentran en una etapa de conocerse, situación que rápidamente generó comentarios en el mundo del espectáculo debido a la diferencia de edad de 23 años entre ambos. Sin embargo, la actriz prefirió mantener la reserva que siempre ha caracterizado su vida personal.

Cuando el reportero de 'Amor y fuego' le consultó qué quiso decir el productor musical al afirmar que se estaban conociendo, la actriz respondió: "No sé, o sea, cuando conocemos a las personas, nos vamos conociendo". Asimismo, dejó claro que no tiene intención de exponer detalles de su vida sentimental ante las cámaras. "Ustedes conocen que de mi vida privada no hablo", manifestó.

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La celebración de cumpleaños organizada por Sergio George avivó los rumores

Uno de los episodios que más llamó la atención fue la celebración de cumpleaños que Sergio George organizó para Magdyel Ugaz en un exclusivo restaurante. "Solamente agradecimiento total profundo, emocionada de recibir estos 42 años porque han pasado cosas en la vida que no han sido fáciles, pero acá estamos", señaló la actriz.

Las especulaciones aumentaron cuando el músico compartió en sus redes sociales un video del festejo. En las imágenes se le observa ingresar con la torta de cumpleaños mientras familiares y amigos le cantaban el tradicional 'Feliz cumpleaños' a la actriz.

Sin embargo, el detalle que más llamó la atención de sus seguidores fue la elección de la canción de fondo. El productor musical utilizó el tema romántico 'Yo quisiera', de Reik, para acompañar el video, una decisión que muchos interpretaron como una señal de la cercanía que existe entre ambos.

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