Cielo Fernández, integrante de Corazón Serrano, protagonizó uno de los momentos más comentados del inicio del nuevo año. La joven cantante, de 19 años, sacó de apuros a su compañera Ana Lucía Urbina durante un concierto de la emblemática agrupación de Piura. La intérprete del tema 'Tomando cerveza' tuvo dificultades para destapar una botella en pleno show.

Ana Lucía recibió una botella completamente sellada y, al no poder abrirla, quedó unos segundos sin saber qué hacer ante la mirada de cientos de asistentes al concierto. Frente a ello, Cielo Fernández intervino y resolvió la situación de una forma muy peculiar.

Cielo Fernández sorprende al abrir cerveza con la boca

Durante un reciente concierto de Corazón Serrano, Ana Lucía Urbina interpretaba el tema 'Tomando Cerveza', canción en la que suele destapar una botella y brindar con el público. Sin embargo, esta ocasión se vio en un aprieto. De inmediato, Cielo Fernández tomó la botella, la llevó a la boca y, usando sus dientes como un destapador, retiró la chapa en pocos segundos sin dificultad.

Ante la sorpresa de todos en el escenarios, le entregó la cerveza abierta a Ana Lucía para que continuara con el show como si nada hubiera pasado. El público celebró la acción. El video del momento se viralizó rápidamente en redes sociales. Algunos usuarios lo tomaron con humor, mientras que a otros se mostraron sorprendidos debido a la corta edad de la cantante.

Usuarios reaccionan a video de Cielo Fernández

El clip de Cielo Fernández destapando la botella con la boca generó todo tipo de reacciones en redes sociales. Algunos de los comentarios más destacados fueron: "Y eso que hace no mucho era menor de edad", "Eso lo aprendió en Son del Duke", así como "Si hago eso, se me quiebran los dientes" y "El verdadero '¡Achorate, Cielo!'".

El gesto, que ocurrió de manera espontánea, se convirtió en uno de los momentos más comentados del show de Corazón Serrano.