Corazón Serrano en Costa 21: precios, zonas y descuentos para el concierto ‘Acceso al corazón 4’

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Corazón Serrano anunció oficialmente su esperado concierto 'Acceso al corazón 4', espectáculo que se realizará este 28 de julio en Multiespacio Costa 21. Luego de su salida del festival Vibra Perú 2026, el grupo confirmó que llevará su show propio a uno de los escenarios más importantes de Lima y ya reveló todos los detalles sobre las entradas, los descuentos y las zonas disponibles para el público.

El anuncio llega en medio de la polémica que surgió tras su salida del festival Vibra Perú 2026. Como se recuerda, los organizadores acusaron a Corazón Serrano de abandonar el evento sin previo aviso e incluso señalaron que habrían intentado retirar a otros artistas del cartel. Sin embargo, los hermanos Edwin y Leodán Guerrero Neira aclararon que los acuerdos pactados inicialmente no fueron respetados, motivo por el cual decidieron retirarse del festival.

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¿Cuándo y dónde comprar entradas para el concierto de Corazón Serrano en Costa 21?

Las entradas para el concierto de Corazón Serrano en Multiespacio Costa 21 estarán disponibles desde el lunes 25 de mayo a través de la plataforma Teleticket. La agrupación anunció que los boletos contarán con una etapa de preventa especial que ofrecerá descuentos para los fanáticos que adquieran sus entradas durante los primeros días de lanzamiento.

La preventa estará vigente del 25 al 29 de mayo y contará con 25% de descuento en todas las zonas habilitadas para el evento. Una vez finalizado este periodo, comenzará la venta general con nuevos precios. El espectáculo 'Acceso al corazón 4' promete convertirse en uno de los más esperados por los seguidores de la cumbia peruana, especialmente luego de la controversia por la salida del grupo del festival Vibra Perú.

Precios para 'Acceso al corazón 4'. Foto: Instagram

¿Qué descuentos, zonas y precios habrá para 'Acceso al corazón 4' de Corazón Serrano?