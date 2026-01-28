HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO | Real Madrid vs Benfica por la última jornada de la Champions     
Carlos Orozco responde a Santi Lesmes ante amenazas de demanda tras críticas por ‘promesas incumplidas’ a Pol Deportes

Orozco enfatizó que sus cuestionamientos no son ataques personales, sino inquietudes sobre el bienestar de Pol Deportes, y subrayó la necesidad de aclarar el papel de Lesmes en esta situación.

Carlos Orozco respondió a Santi Lesmes tras amenaza de demandarlo por difamación.
Carlos Orozco respondió a Santi Lesmes tras amenaza de demandarlo por difamación. | Foto: composición LR/ YouTube

El conductor de ‘Ouke’, Carlos Orozco se tomó unos minutos de su programa para responder a su colega de televisión, Santi Lesmes, luego de que este adelantara que presentará una demanda en su contra por afirmar que las promesas hechas a Pol Deportes no se cumplirán.

Según indicó el popular ‘Roro’, Santi Lesmes no precisa cuáles son las promesas a las que se refiere. Señaló que no explicó los estudios que supuestamente le ofrecieron, ni las razones por las que Pol Deportes no llegó a narrar en Europa, tal como se le había mencionado. También cuestionó el anuncio de que pasaría una jornada con el Inter Miami, ya que, a su criterio, ninguno de esos ofrecimientos se concretó ni se aclaró públicamente. “No aclara los estudios, por qué no narró en Europa como le prometió o que pasaría una jornada con el Inter Miami”, manifestó el creador de contenido.

PUEDES VER: Santi Lesmes se conmueve al contar experiencia con Pol Deportes en España y revela que lo ‘adoptó’: “Ahora tenemos tres hijos”

lr.pe

Santi Lesmes pide que Carlos Orozco ayude a Pol Deportes

Santi Lesmes, conductor de ‘Arriba mi gente’, emitido por Latina, aseguró que viene apoyando de forma directa al adolescente que sueña con ser periodista deportivo. “Yo estoy ayudando a Pol. Yo lo llevo con mi familia, lo recojo del colegio, me encargo de buscarle una lonchera o las cosas que necesita”, señaló el presentador, al detallar las acciones que realiza en favor del menor.

En esa línea, Lesmes precisó que algunas experiencias mencionadas no llegaron a concretarse por razones ajenas a su voluntad. “Lionel Messi lo quería conocer, pero no se dio. Yo no soy dueño de Pol ni de Kenny (su hermano), y si ellos dicen que mañana se quieren regresar, será culpa vuestra por las cosas que estás hablando”, afirmó. Además, respondió a las críticas y anunció acciones legales: “Si tanto necesitas saber si voy a cumplir, te invito a escribirme y dime cómo lo quieres ayudar. Te veré en el Juzgado y ahí vas a tener que demostrar lo que estás diciendo”.

PUEDES VER: Hermano de Pol Deportes niega que hayan recibido una beca universitaria y responde a Carlos Orozco: “¿Qué gana inventando eso?

lr.pe

Carlos Orozco aclara que sus cuestionamientos no constituyen un ataque personal contra Santi Lesmes

De otro lado, Orozco cuestionó algunas afirmaciones recientes de Santi Lesmes y expresó su preocupación por la situación del menor involucrado. “Ahora dice que va a estar en la inauguración del estadio, en el evento de la liga. Me llama la atención que una persona acoja a un niño que viene de provincia, sin tutela”, señaló el conductor, al poner énfasis en la falta de claridad sobre el rol que cumple Lesmes respecto al adolescente.

Asimismo, sostuvo que sus comentarios responden a interrogantes legítimas y no a un ataque personal. “No puedo preguntar qué será de un joven menor de edad del que dices que eres manager. Viene Santi Lesmes a mi país a decirme que me va a demandar por preguntar cuál es el destino o qué va a pasar con un menor de edad peruano”, afirmó. Además, agregó: “Haz lo que tengas que hacer, cada uno decide en qué gastar su plata, pero me parece mal que un extranjero diga que prácticamente adoptó a un niño y que nadie pueda interrogar al respecto”.

Pol Deportes sale en defensa de Santi Lesmes tras las críticas por el manejo de su imagen: "Una buena persona"

Pol Deportes sale en defensa de Santi Lesmes tras las críticas por el manejo de su imagen: "Una buena persona"

Hermano de Pol Deportes niega que hayan recibido una beca universitaria y responde a Carlos Orozco: “¿Qué gana inventando eso?

Hermano de Pol Deportes niega que hayan recibido una beca universitaria y responde a Carlos Orozco: “¿Qué gana inventando eso?

MINCUL anuncia investigación en Fiscalía por comentario racista de streamer peruano contra Pol Deportes

MINCUL anuncia investigación en Fiscalía por comentario racista de streamer peruano contra Pol Deportes

