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Sheyla Rojas anunció el fin de su relación con el empresario Sir Winston, con quien mantuvo un romance durante cinco años. Tras la separación, la exconductora de televisión dejó México y regresó a Perú con una maleta. Actualmente, reside junto a su familia.

En ese contexto, Magaly Medina, quien mantiene una cercana amistad con la influencer, sorprendió al revelar que la situación económica de 'Shey Shey' cambió considerablemente tras la ruptura. La figura de ATV cometió una infidencia al afirmar que la rubia ya no disfruta de los lujos que tenía cuando vivía en la imponente mansión de su expareja.

Sheyla Rojas ahora se desplaza en una minivan y promociona platos de cuy a cambio de canje. La periodista incluso ironizó al señalar que ese cambio se debe a que el “proveedor” mexicano ya no forma parte de su vida.

Así es la nueva vida de Sheyla Rojas tras dejar los lujos con Sir Winston

Magaly Medina aseguró que atrás quedaron los paseos en camionetas de lujo, las compras ilimitadas, las visitas a restaurantes exclusivos y el estilo de vida que llevaba en México, donde, según se veía en sus historias en Instagram, se dedicaba a jugar pádel y a ser ama de casa.

De acuerdo con la presentadora de ATV, la exintegrante de 'Esto es guerra' ahora está mucho más activa en redes sociales y aprovecha su alcance para promocionar pequeños emprendimientos durante sus viajes por distintas ciudades del país. Además, señaló que actualmente ella y su familia se movilizan en una minivan.

“Usa una minivan que la traslada por todos los sitios junto a su familia. Ella dijo el ‘rico canje’. Aquí no hay Lamborghinis, Rolls-Royces, no hay camionetas de lujo. Y ella volvió a sus viejas épocas. Estamos en Perú, vamos a tratar de comenzar de cero. Ha promocionado los platos de cuyes en Chota, Cutervo. Ella ahora paga sus gustitos con canje. Es lo que nos ha llamado la atención, un cambio brusco en su vida. Ya no está el proveedor”, finalizó con una sonrisa.

Magaly Medina expone por qué Sheyla Rojas terminó con Sir Winston

Magaly Medina aseguró que Sheyla Rojas se habría enterado de conductas inapropiadas de Sir Winston que la llevaron a poner fin a su relación de cinco años. "Hay cosas que se ha enterado de la conducta de él", expresó.

Sin embargo, contó que no puede revelarlo por completo. "Creo, porque no puedo decirlo, porque no puedo decirlo. Pero algo ha pasado", explicó. Afirmó también que ella lo tiene bloqueado en sus redes sociales.