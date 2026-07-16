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Tribunal Constitucional resuelve hábeas corpus sobre prisión preventiva de Vladimir Cerrón

El TC resolvió la situación jurídica del prófugo Vladimir Cerrón por el caso Dinámicos del Centro. La resolución saldrá en las próximas horas.

Vladimir Cerrón dijo que se entregaría a la justicia si el TC declara infundado el referido habeas corpus
Vladimir Cerrón dijo que se entregaría a la justicia si el TC declara infundado el referido habeas corpus
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El Tribunal Constitucional (TC) ya resolvió el caso de Vladimir Cerrón, quien solicitó que se dejen sin efecto la prisión preventiva y la orden de captura cursadas en su contra por el caso Los Dinámicos del Centro.

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Fuentes allegadas al TC confirmaron a La República que el Pleno ya adoptó una decisión sobre la situación jurídica del prófugo Vladimir Cerrón. No obstante, precisaron que aún falta que la resolución sea publicada en el portal institucional.

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“Sobre ese caso tengo conocimiento de que ya existe una decisión. En las próximas horas o días saldrá la resolución”, señaló una de las fuentes consultadas.

Si el fallo le resulta favorable, Cerrón ya no tendría impedimentos para regresar a las calles y poner fin a más de dos años en la clandestinidad.

La decisión del TC se conoce en la etapa final del actual Congreso. Precisamente, Helder Domínguez Haro, actual presidente de la entidad, fue uno de los magistrados que recibió mayor apoyo de Perú Libre en 2022. Un total de 16 integrantes de la bancada de Cerrón respaldaron su ingreso durante la elección del TC.

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Audiencia

En marzo de este año, la entonces presidenta del TC, Luz Pacheco, dejó al voto la demanda de hábeas corpus presentada por la defensa de Cerrón.

Esta buscaba anular la prisión preventiva de 24 meses impuesta por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos. El fundador de Perú Libre quería recuperar su libertad para participar en la campaña presidencial.

Durante dicha audiencia, el abogado Humberto Abanto mencionó que su defendido no era un “hampón”, sino un político que debe afrontar su proceso en libertad.

Justificó la clandestinidad de Cerrón al señalar que se “resistió a un mandato” incoherente que lo sentenciaba a cumplir una orden de prisión preventiva. Por su parte, la Procuraduría del Poder Judicial cuestionó una posible decisión a favor de Cerrón por parte del TC. Expresó que el investigado no tenía arraigo que demostrara que se pondrá a derecho ante la justicia.

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Casos resueltos por el TC

La primera victoria jurídica de Cerrón se registró en diciembre de 2024. Para el caso Aeródromo Wanka, el TC declaró nula su sentencia de tres años y seis meses por el delito de colusión simple.

El colegiado demandó un nuevo pronunciamiento debido a la falta de motivación sobre los plazos de prescripción. La segunda victoria para el prófugo se dio en marzo de 2025.

La sentencia estableció la nulidad de la condena de cuatro años y ocho meses de pena privativa de libertad efectiva por el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido.

Dicha sentencia fue impuesta el 5 de agosto de 2019 por el Quinto Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huancayo. Al anularse todos los pedidos de prisión preventiva, nada le impide salir de la clandestinidad.

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