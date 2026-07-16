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Jude Bellingham revela qué le dijo Lionel Messi tras su tenso cruce en la semifinal del Mundial 2026

El mediocampista del Real Madrid restó importancia al intercambio con Messi, al explicar que se debió a una falta en el juego y destacar que fue un cruce sin mayor relevancia.

El mediocampista del Real Madrid restó importancia a la discusión con Messi, explicando que se debió a una falta en el juego.
El mediocampista del Real Madrid restó importancia a la discusión con Messi, explicando que se debió a una falta en el juego. | Foto: Composición LR | BBC
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Jude Bellingham rompió el silencio luego de la eliminación de Inglaterra a manos de Argentina en las semifinales del Mundial 2026 y aclaró el intercambio que protagonizó con Lionel Messi durante el primer tiempo del encuentro. El mediocampista inglés aseguró que el cruce surgió por una acción de juego y restó importancia al episodio.

Tras la derrota por 2-1, el futbolista del Real Madrid explicó que la conversación con el capitán argentino estuvo relacionada con una falta y compartió el diálogo que ambos sostuvieron. Además, expresó su tristeza por quedar a las puertas de la final y elogió al capitán argentino, a quien calificó como uno de los mejores futbolistas de la historia.

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¿Qué se dijeron Jude Bellingham y Lionel Messi?

"Pensé que había una falta antes y Messi dijo: '¿Y qué hay de la que me hicieron a mí?'. Y yo dije: 'Eres lo suficientemente fuerte para aguantarla'", explicó el atacante inglés.

Asimismo, insistió en que la conversación fue parte de la intensidad propia del partido y descartó cualquier enfrentamiento mayor.

"En realidad, estábamos discutiendo una falta. No fue nada malo. Estoy seguro de que todos harán lo suyo y lo convertirán en un gran asunto, pero no fue nada", comentó ante los medios.

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Bellingham lamentó la eliminación de Inglaterra

El mediocampista no ocultó su decepción por la derrota frente a la Albiceleste, resultado que dejó a Inglaterra sin la posibilidad de disputar la final del Mundial 2026.

"Creo que podemos sacar mucha experiencia de esto, pero es desolador. Quería formar parte de una selección inglesa que por fin lo consiguiera y lograra el objetivo", afirmó el jugador, quien finalizó el torneo con seis goles y una asistencia.

También pidió disculpas a los aficionados ingleses por no haber podido romper la sequía de títulos que arrastra la selección desde 1966 y confesó que la eliminación fue un golpe muy duro.

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