Integrantes de Corazón Serrano revelan cómo es su verdadera relación como grupo: "No todo es color de rosa"

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Las integrantes de Corazón Serrano hablaron abiertamente sobre su convivencia y relación interna. En medio de rumores en redes sociales que ponían en duda el vínculo entre las cantantes, decidieron aclarar la situación en una reciente entrevista, en la que aseguraron que, aunque "no todo es color de rosa", mantienen una dinámica de apoyo constante.

El momento se produjo durante una participación del grupo en un programa en Radio Panamericana, donde las vocalistas Lesly Águila, Yrma Guerrero, Ana Lucía Urbina, Milagros Díaz, Susana Alvarado y Sharik Danae respondían preguntas del público. Sin embargo, una interrogante sobre su convivencia generó un incómodo silencio inicial, antes de que ellas mismas decidieran explicar cómo manejan su relación dentro de la agrupación.

¿Cómo es la relación de las integrantes de Corazón Serrano?

Durante la dinámica, Milagros Díaz leyó una de las preguntas del público: "¿Qué hacen para mantener una buena relación y trabajar en equipo?". La interrogante generó un momento de silencio entre las integrantes, lo que llevó al conductor del programa a pasar a la siguiente. Sin embargo, Susana Alvarado tomó la palabra para responder y aclarar cómo es la convivencia dentro del grupo.

"La verdad es que cada una tiene su espacio en el bus, pero siempre estamos todas para todas en cualquier cosita que necesitemos apoyo", expresó la cantante, al destacar que el respaldo entre compañeras es clave para el funcionamiento del grupo. Además, añadió: "Nos apoyamos entre nosotras y realmente esa es la única manera de poder demostrar eso mismo en el escenario, de poder brindar felicidad, alegría, diversión con todo el público".

Yrma Guerrero revela cómo es la convivencia entre las integrantes de Corazón Serrano

Por su parte, Yrma Guerrero, voz y fundadora de Corazón Serrano, también se pronunció sobre la convivencia diaria y las diferencias naturales que surgen entre las integrantes debido al trato constante. "A parte de que como toda familia, en realidad, nosotras más convivimos en el bus. No del todo estamos de acuerdo completamente, pero se llega a un acuerdo en cada circunstancia que se pueda presentar, porque no todo es color de rosa", explicó.

Asimismo, Lesly Águila agregó un detalle sobre la disciplina interna del grupo al señalar: "A parte nuestra jefa nos pone mano dura". En esa misma línea, la hermana de Edwin Guerrero complementó con un comentario sobre el liderazgo dentro de la agrupación: "A parte de buena onda soy super linda, pero también no hay que abusar porque sino les cae".