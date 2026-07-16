Buen Gobierno anuncia derogatoria de leyes pro-crimen como primera prioridad en el nuevo Congreso

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La bancada de Buen Gobierno confirmó que su primera acción legislativa en el nuevo Congreso será la derogatoria de las leyes pro-crimen, un paquete de normas cuestionado por distintos sectores por debilitar la persecución penal contra organizaciones criminales. Así lo anunció la diputada electa Romina Uribe, la parlamentaria más joven de la agrupación, en entrevista con La República. La medida figura entre los compromisos de campaña de la bancada y busca posicionarse como respuesta directa al problema de la inseguridad ciudadana.

Uribe explicó que la inseguridad afecta a los peruanos cuando salen a trabajar o a estudiar, y que el país necesita condiciones mínimas de seguridad para que la ciudadanía pueda desarrollar sus proyectos de vida. La congresista remarcó que este pedido no es nuevo. Forma parte del discurso de campaña que su partido sostuvo a lo largo del proceso electoral.

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El anuncio llega a una semana de la juramentación del nuevo Parlamento, que instaló el 15 de julio su Junta Preparatoria. Con este acto, el Perú retorna a un sistema bicameral después de 33 años bajo el modelo unicameral. Uribe calificó el momento como histórico y afirmó que marcará el funcionamiento del Congreso bicameral para el periodo 2026-2031.

Uribe alista agenda legislativa propia con foco en jóvenes y salud

Más allá de la línea oficial de su bancada, Romina Uribe adelantó que presentará cinco proyectos de ley propios durante sus primeros días en el cargo. El primero busca revertir una resolución ministerial que retira la beca a los estudiantes de Beca 18 y Beca Bicentenario si desaprueban un curso, una medida que, según dijo, generó rechazo entre los propios becarios.

Para trabajar esa propuesta, la congresista planea convocar una mesa de trabajo con representantes jóvenes de ambos programas antes de presentar el texto final en el pleno. Otro de sus proyectos apunta a la vacunación gratuita contra el virus del papiloma humano (VPH), una de las banderas que sostuvo durante toda su campaña.

Uribe llega al Congreso tras una trayectoria previa en organizaciones juveniles y de sociedad civil. También dijo que buscará canales directos de comunicación con la ciudadanía joven a través de sus redes sociales, donde adelanta el contenido de sus iniciativas antes de presentarlas de manera oficial.