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Olinda Castañeda, exmodelo y hoy dedicada a la vida cristiana, fue abordada por las cámaras de ‘Amor y fuego’ para conocer su opinión sobre el encarcelamiento del empresario deportivo Jackson Mora, con quien mantuvo una relación sentimental hace algunos años.

Cabe recordar que el exesposo de Tilsa Lozano está cumpliendo 15 meses de prisión preventiva en el penal Ancón 1 luego de que el Poder Judicial ordenara la medida en el marco de la investigación que lo vincula, presuntamente, con la organización criminal ‘Los arquitectos del fraude’, dedicada al fraude electrónico.

Olinda Castañeda envía sensible mensaje a las personas encarceladas

Olinda Castañeda, quien actualmente profesa la fe cristiana y realiza labores de predicación en las calles de Lima, prefirió no pronunciarse directamente sobre la situación de su expareja, Jackson Mora. No obstante, aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a las personas que se encuentran privadas de su libertad.

“Prefiero no opinar ni hablar del tema. Para todas las personas que están en la cárcel, que busquen a Cristo; es el único que les va a dar paz y tranquilidad y hay una promesa que es la de la vida eterna y uno acá en la Tierra va a tener que pagar las consecuencias de las cosas que uno hace”, declaró muy tranquila la exmodelo.

Además, criticó a quienes recurren al nombre de Jesucristo únicamente para limpiar su imagen o justificar sus acciones. “En la farándula, en las iglesias, en el mundo, en todos lados existe eso. Tomar el nombre de Dios para tapar el pecado y al final terminan en el pecado”, señaló Olinda Castañeda a 'Amor y fuego'.

Jackson Mora fue trasladado al penal Ancón I

La noche del miércoles 15 de junio, Jackson Mora fue trasladado al penal Ancón I para cumplir los 15 meses de prisión preventiva dictados por el Poder Judicial. El empresario ingresó al centro penitenciario esposado y bajo fuerte resguardo policial.

Por su parte, la defensa del exesposo de Tilsa Lozano afirmó que apelará para revertir la prisión preventiva y cuestionó la decisión judicial.