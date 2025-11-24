HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     
Espectáculos

Cielo Fernández comparte emotivo mensaje tras reaparecer en el aniversario de Son del Duke como la 'Chica Rap': "Fue un honor para mí"

Cielo Fernández, la verdadera 'Chica Rap', agradeció a Son del Duke por invitarla y permitirle cantar en el aniversario de la orquesta chiclayana. Su aparición generó la ovación del público.

Cielo Fernández se robó el show en el aniversario de Son del Duke. Foto/Composición: LR
Cielo Fernández se robó el show en el aniversario de Son del Duke. Foto/Composición: LR

Tras robarse el show por su sorpresiva aparición en el 12° aniversario de Son del Duke, Cielo Fernández, actual integrante de Corazón Serrano, se pronunció en su cuenta personal de Instagram y agradeció el cálido recibimiento por parte de los seguidores de "el orgullo leonardino".

A través de una story, la original 'Chica Rap' se mostró complacida por la euforia que generó su participación en el aniversario de la orquesta chiclayana. Asimismo, describió el momento - que rápidamente se volvió viral en redes sociales - como "un honor y una alegría inmensa".

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ DICE TU NÚMERO SOBRE TU FUTURO? ¡TE SORPRENDERÁ! | ASTROMOOD

PUEDES VER: ¿Cielo Fernández rumbo al altar? Músico de Corazón Serrano sorprende al hablar de boda de la cantante: "Pronto se casa"

lr.pe

Cielo Fernández agradeció a Son del Duke

La actual miembro de Corazón Serrano aseguró: "Siempre llevaré con orgullo cada etapa en la que estuve y también la que hoy vivo en Corazón Serrano. Cada lugar ha marcado mi camino y me ha ayudado a crecer, y por eso los valoro con todo mi corazón".

Cielo Fernández también se tomó un momento para agradecer directamente a la orquesta de Alex Duque. "Quiero agradecer profundamente a Son del Duke por invitarme y permitirme cantar esos temas del recuerdo que siempre llevaré conmigo. Fue un honor y una alegría inmensa compartir este momento. Feliz 12 años de aniversario", escribió la cantante de cumbia.

PUEDES VER: Filtran imágenes de Cielo Fernández de Corazón Serrano junto con cantante de La Única Tropical tras negar romance

lr.pe

Cielo Fernández reaparece en Son del Duke

Cielo Fernández acaparó todos los reflectores al aparecer sorpresivamente en el 12° aniversario de Son del Duke. Segundos antes de su aparición sobre el escenario, las luces se apagaron. Durante el inicio del segmento conocido como el baile de la 'Chica rap' se proyectó un video en el que aparece la cantante de 19 años enviando un saludo especial a sus excompañeros.

Segundos después, José Niñope, actual animador de Son del Duke, anunció el ingreso de "nuestra verdadera 'Chica Rap', generando gritos y aplausos de parte del público, que se mostró sorprendido. Cielo cerró su participación dando paso a la coreografía con la que ganó popularidad e interpretó el mis 'Que bonito'. El momento se volvió viral en redes sociales en pocas horas.

Notas relacionadas
Cielo Fernández sorprende al reaparecer en el 12° aniversario de Son del Duke: “Nuestra verdadera Chica Rap”

Cielo Fernández sorprende al reaparecer en el 12° aniversario de Son del Duke: “Nuestra verdadera Chica Rap”

LEER MÁS
Integrantes de Son del Duke lanzan indirecta a Ale Seijas tras su salida: “Cielito Fernández, la verdadera ‘Chica rap’”

Integrantes de Son del Duke lanzan indirecta a Ale Seijas tras su salida: “Cielito Fernández, la verdadera ‘Chica rap’”

LEER MÁS
Dueño de Corazón Serrano recuerda como fichó a Cielo Fernández cuando cantaba en 'Son del Duke': "Es una voz diferente"

Dueño de Corazón Serrano recuerda como fichó a Cielo Fernández cuando cantaba en 'Son del Duke': "Es una voz diferente"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Melissa Peschiera sorprende al casarse con Christian Bustos en una íntima ceremonia rodeada de su familia

Melissa Peschiera sorprende al casarse con Christian Bustos en una íntima ceremonia rodeada de su familia

LEER MÁS
Presentador ecuatoriano recibe duras críticas por incomodar a las cantantes de Corazón Serrano: "Falta de respeto"

Presentador ecuatoriano recibe duras críticas por incomodar a las cantantes de Corazón Serrano: "Falta de respeto"

LEER MÁS
Magaly Medina revela cuanto ganaría Said Palao en ‘EEG’ luego de que Alejandra Baigorria exija que no lo llamen mantenido

Magaly Medina revela cuanto ganaría Said Palao en ‘EEG’ luego de que Alejandra Baigorria exija que no lo llamen mantenido

LEER MÁS
Pamela Franco viajó hasta Ecuador por Christian Cueva y le dio tremenda sorpresa por su cumpleaños 34

Pamela Franco viajó hasta Ecuador por Christian Cueva y le dio tremenda sorpresa por su cumpleaños 34

LEER MÁS
Rebeca Escribens comparte delicado estado de salud y anuncia que no podrá conducir temporalmente su programa: "Los extrañaré"

Rebeca Escribens comparte delicado estado de salud y anuncia que no podrá conducir temporalmente su programa: "Los extrañaré"

LEER MÁS
Hija de Melissa Klug discute con Jesús Barco por su gripe y le exige que se vaya de su habitación: “Vete, por favor”

Hija de Melissa Klug discute con Jesús Barco por su gripe y le exige que se vaya de su habitación: “Vete, por favor”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú supera a Chile entre los países de Sudamérica que dominan el inglés en ranking mundial de Education First

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

José Jerí sobre Betssy Chávez: "No puede negar su participación en el intento de golpe de Estado"

Espectáculos

Usuarios reaccionan tras reaparición de Cielo Fernández con ‘Son del Duke’: "El que sale por la puerta grande, siempre será bienvenido"

Rebeca Escribens comparte delicado estado de salud y anuncia que no podrá conducir temporalmente su programa: "Los extrañaré"

Cielo Fernández sorprende al reaparecer en el 12° aniversario de Son del Duke: “Nuestra verdadera Chica Rap”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí sobre Betssy Chávez: "No puede negar su participación en el intento de golpe de Estado"

Claudia Sheinbaum responde a José Jerí por Betssy Chávez: "Una intervención en la embajada estaría fuera de toda norma"

José Jerí justifica proyecto de ley que limita a la prensa: "La modificación que queremos hacer es para nosotros como Estado"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025