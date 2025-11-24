Cielo Fernández comparte emotivo mensaje tras reaparecer en el aniversario de Son del Duke como la 'Chica Rap': "Fue un honor para mí"
Cielo Fernández, la verdadera 'Chica Rap', agradeció a Son del Duke por invitarla y permitirle cantar en el aniversario de la orquesta chiclayana. Su aparición generó la ovación del público.
Tras robarse el show por su sorpresiva aparición en el 12° aniversario de Son del Duke, Cielo Fernández, actual integrante de Corazón Serrano, se pronunció en su cuenta personal de Instagram y agradeció el cálido recibimiento por parte de los seguidores de "el orgullo leonardino".
A través de una story, la original 'Chica Rap' se mostró complacida por la euforia que generó su participación en el aniversario de la orquesta chiclayana. Asimismo, describió el momento - que rápidamente se volvió viral en redes sociales - como "un honor y una alegría inmensa".
Cielo Fernández agradeció a Son del Duke
La actual miembro de Corazón Serrano aseguró: "Siempre llevaré con orgullo cada etapa en la que estuve y también la que hoy vivo en Corazón Serrano. Cada lugar ha marcado mi camino y me ha ayudado a crecer, y por eso los valoro con todo mi corazón".
Cielo Fernández también se tomó un momento para agradecer directamente a la orquesta de Alex Duque. "Quiero agradecer profundamente a Son del Duke por invitarme y permitirme cantar esos temas del recuerdo que siempre llevaré conmigo. Fue un honor y una alegría inmensa compartir este momento. Feliz 12 años de aniversario", escribió la cantante de cumbia.
Cielo Fernández reaparece en Son del Duke
Cielo Fernández acaparó todos los reflectores al aparecer sorpresivamente en el 12° aniversario de Son del Duke. Segundos antes de su aparición sobre el escenario, las luces se apagaron. Durante el inicio del segmento conocido como el baile de la 'Chica rap' se proyectó un video en el que aparece la cantante de 19 años enviando un saludo especial a sus excompañeros.
Segundos después, José Niñope, actual animador de Son del Duke, anunció el ingreso de "nuestra verdadera 'Chica Rap', generando gritos y aplausos de parte del público, que se mostró sorprendido. Cielo cerró su participación dando paso a la coreografía con la que ganó popularidad e interpretó el mis 'Que bonito'. El momento se volvió viral en redes sociales en pocas horas.