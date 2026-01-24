La actriz y bailarina Mane Acosta dio detalles sobre su relación con el youtuber Carlos Orozco, creador del canal de YouTube La Roro Network. A través de su cuenta de Instagram, Acosta compartió algunos aspectos de su vida sentimental, luego de que su romance continúe acaparando la atención de sus seguidores en redes sociales.

Mane Acosta confiesa cómo comenzó su romance con el youtuber Carlos Orozco

Hace poco, Mane Acosta reveló cómo inició su romance con el youtuber Carlos Orozco al responder preguntas de sus seguidores en Instagram. "Esta me la preguntan bastante. Hablábamos desde el 2027 por redes, pero de vez en cuando porque él se desaparecía. El año pasado empezamos a hablar más seguido y me invitó a almorzar un día y desde ahí no nos separamos. Él dijo 'te amo' primero, pero yo lo pensé antes", contó la artista, generando reacciones entre sus seguidores.

Mane Acosta responde a seguidores. Foto: captura de Instagram

En otro momento, Acosta también se animó a destacar las cualidades que la enamoraron del creador de contenido. "Su inteligencia, su carisma, su sentido del humor, su ternura, su sensibilidad, que es un coqueto, un guapo y puedo seguir así todo el día", indicó, dejando en claro que atraviesa una etapa feliz en su vida sentimental.

¿Quién es Mane Acosta?

Mane Acosta inició su formación artística desde joven. Estudió teatro musical a los 15 años y danza a los 19. Descubrió el tap en clases de comedia musical con Karlo Luyo, lo que la llevó a perfeccionarse en la escuela de Julio Bocca en Argentina y luego en Nueva York, donde tomó clases en el Broadway Dance Center y Steps on Broadway.

Como actriz, estudió en la Facultad de Artes Escénicas de la PUCP y se especializó en interpretación en la Escuela Cristina Rota de Madrid, además de talleres con Tonucha Vidal y Javier Luna. En su trayectoria artística, ingresó en 2017 a 'El gran show' como bailarina, fue coreógrafa de 'Billy Elliot' (estrenada en 2018), protagonizó la obra “Te quiero hasta la luna” (2019), participó en el musical “Pantaleón y las visitadoras” como La Chuchupe y actuó en la serie “Los Vílchez” (2020).