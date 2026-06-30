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Cielo Fernández genera polémica en redes por su reacción al desafinar en show de Corazón Serrano: “Falta de profesionalismo”

Además de olvidarse la letra de ‘Te vas y no volverás’, Cielo Fernández se desconcentró y terminó desafinando. “Está nerviosa”, dijo el animador de Corazón Serrano.

Cielo Fernández se desconcentró y terminó olvidándose de la letra de 'Te vas y no volverás'.
Cielo Fernández se desconcentró y terminó olvidándose de la letra de 'Te vas y no volverás'. | Fotos: Facebook
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La cantante Cielo Fernández volvió a generar polémica en las redes sociales, pero esta vez no fue por su vida personal, sino por su desempeño en el escenario. En un reciente video compartido en las redes sociales, se ve a la exvocalista de Son del Duke teniendo un inconveniente al cantar ‘Te vas y no volverás’

“Vi partir mi gran amor, queda en mí un gran dolor. Vi partir…”, fue lo que interpretó Cielo Fernández, cuando debió decir: “Vi morir mi gran amor”. En lugar de corregirse, dejó de interpretar el tema y comenzó a reír.

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Cielo Fernández fue cuestionada en redes

Cielo Fernández, una de las cantantes que no necesitó hacer casting para ingresar a Corazón Serrano, fue cuestionada por su reacción en los escenarios, luego de aparentemente haberse olvidado la letra. En vez de corregir, la norteña dejó notar el error.

“Está nerviosa, está nerviosa”, comentó Dani Daniel, el animador de Corazón Serrano. En tanto, Cielo Fernández era observada por Kiara Lozano, Milagros Díaz, Sharik Arévalo, Susana Alvarado, Ana Lucía Urbina y Leslie Águila.

“Nos juramos amor toda una vida entera / Pero te vas y no volverás / Te besé, abracé y tu voz apagada / Dijo que no llores más / Vi partir mi gran amor / Queda en mí un gran dolor / Vi morir mi gran amor”, siguió cantando Fernández.

“Ahí viene el descuento, con todo respeto”, “Se le está yendo la voz”, “Falta de profesionalismo”, “No fue su garganta, se confundió porque el coro había terminado y ella quería continuar cantando”, “No es la primera vez, siempre desafina, creo que debería descansar y hacerse checar, no lo tomen a la ligera, puede ser grave”, “Sr. Edwin, con todo respeto, su descuento a Cielito” y “Se equivocó en la letra, era ‘vi morir mi gran amor’”; fueron algunos de los comentarios de los usuarios de TikTok.

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