Lo Celso celebró la clasificación de Argentina con una bandera de las Islas Malvinas tras vencer a Inglaterra en el Mundial 2026

Argentina logró su pase a la final del Mundial 2026 tras vencer a Inglaterra 2-1 en un emocionante partido en Atlanta. | Foto: Captura X

Argentina logró su pase a la final del Mundial 2026 tras vencer a Inglaterra 2-1 en un emocionante partido en Atlanta. | Foto: Captura X

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Argentina selló su clasificación a la final del Mundial 2026 con una agónica victoria por 2-1 sobre Inglaterra, pero, más allá de la remontada en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, una imagen acaparó la atención de los aficionados. Giovani Lo Celso ingresó al campo de juego con una bandera de las Islas Malvinas.

El mediocampista argentino celebró junto a sus compañeros mientras sostenía una bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas", una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales debido al simbolismo que adquirió tras el triunfo frente al combinado inglés.

Scaloni evitó darle un enfoque extradeportivo al partido

En la previa de la semifinal, Lionel Scaloni había sido consultado sobre el significado histórico del enfrentamiento ante Inglaterra y optó por quitarle cualquier connotación ajena al fútbol.

"Tenemos memoria y nos acordamos, pero no es necesario hablar de esto. Es un partido de fútbol", señaló el entrenador argentino durante la conferencia de prensa.

Con esas declaraciones, el seleccionador dejó claro que el plantel estaba concentrado únicamente en el aspecto deportivo de una de las semifinales más esperadas del torneo.

Argentina remontó y jugará la final ante España

Dentro del campo, Inglaterra tomó la ventaja en el segundo tiempo gracias a un gol de Anthony Gordon, lo que complicó las aspiraciones de la vigente campeona del mundo.

Sin embargo, Argentina reaccionó en los minutos finales. Enzo Fernández marcó el empate y, ya en tiempo de descuento, Lautaro Martínez anotó el 2-1 definitivo tras una asistencia de Lionel Messi, lo que desató la euforia de la Albiceleste.

Con esta victoria, el equipo de Lionel Scaloni avanzó a la final del Mundial 2026, donde enfrentará a España con el objetivo de defender el título conquistado en Qatar 2022. Mientras tanto, la celebración de Lo Celso con la bandera de las Islas Malvinas quedó como una de las postales más recordadas de la clasificación argentina.