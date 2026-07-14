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Ana Lucía Urbina de Corazón Serrano revela si está enamorada tras su relación con Edwin Guerrero: "El amor se nota"

La cantante de Corazón Serrano habló sobre su presente sentimental tras su mediática relación con Edwin Guerrero, líder de la agrupación piurana.

Ana Lucía Urbina de Corazón Serrano rompe su silencio sobre su situación sentimental. Foto: composición LR/difusión
Ana Lucía Urbina de Corazón Serrano rompe su silencio sobre su situación sentimental. Foto: composición LR/difusión
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Ana Lucía Urbina, una de las voces más queridas de Corazón Serrano, se pronunció sobre su situación sentimental. La cumbiambera, quien ingresó a Corazón Serrano cuando tenía 19 años, explicó que prefiere mantener su vida privada lejos del ojo público, especialmente después de la exposición mediática que tuvo su relación pasada con Edwin Guerrero, líder de la agrupación piurana.

La cantante de 30 años evitó confirmar si mantiene actualmente un romance, aunque dejó entrever que su corazón tendría un nuevo motivo para sonreír. "Mi corazón está ocupado por muchas personas que son mis fans, pero como les digo siempre las cosas se notan, el amor se nota, las amistades se notan y eso siempre va a haber en mi corazón felicidad", declaró para Radio Nueva Q.

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Ana Lucía Urbina deja entrever que tendría un nuevo romance

La cantante norteña optó por no revelar la identidad de la persona que habría conquistado su corazón. Sus declaraciones dejaron abierta la posibilidad de que atraviese una etapa especial a nivel sentimental. "Estoy muy feliz, ya saben chicos, gracias por tanto cariño, tanto amor y bueno ya sabrán de muchas cositas", expresó.

Durante la entrevista, la reportera de Nueva Q incluso bromeó al señalar que probablemente el público recién conocería al misterioso galán cuando la artista llegue al altar, comentario que generó la sonrisa de la cumbiambera.

Lejos de desmentir esa posibilidad, la cantante de Corazón Serrano explicó que mantener en reserva sus relaciones personales es una decisión consciente. "A mí me gusta así, porque funcionan mejor (…) Lo cuidas con todo tu corazón y también y tú sabes que en este en esto del rubro musical de estar expuesta por muchas personas, muchas críticas es mejor guardarse y cuidarlo", aseguró la artista.

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La cantante de Corazón Serrano aclara su ausencia de los escenarios

Además de referirse a su presente sentimental, Ana Lucía Urbina aprovechó la entrevista para aclarar los rumores sobre su ausencia temporal de Corazón Serrano. La cantante explicó que su alejamiento se debió principalmente a problemas de salud y a situaciones familiares que requerían su atención.

"Fue un tema de salud también porque nosotros trabajamos mucho gracias a Dios y bueno hay veces donde nos turnamos las chicas", señaló la artista, descartando cualquier especulación sobre una eventual salida de la agrupación de cumbia. Según explicó, el intenso ritmo laboral terminó afectando su bienestar físico durante los últimos meses.

La cumbiambera también reveló que atravesó varios problemas médicos al mismo tiempo y que, además, tuvo que acompañar a su abuela durante un delicado estado. "Se me habían juntado muchos males mal curados, estaba mal de la espalda, otros temas de salud y también unos temas internos familiares que tuve, estuve con mi abuelita delicada y bueno aparte de mi salud pedí unos días para poder estar con ella, así que todo muy bien, no voy a salir de Corazón Serrano", afirmó.

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