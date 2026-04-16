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Paco Bazán se burla de Reimond Manco tras difusión de chats comprometedores: "Yaco, solo nos quedas tú"

El conductor Paco Bazán, pareja de Susana Alvarado, evitó ponerse como ejemplo de fidelidad y optó por hablar de Yaco Eskenazi. Además, comparó a Reimond Manco con Christian Domínguez y Said Palao.

Después de ser expuesto por más de una mujer y brindar una entrevista al respecto, Reimond Marco fue criticado fuertemente por Paco Bazán.
Después de ser expuesto por más de una mujer y brindar una entrevista al respecto, Reimond Marco fue criticado fuertemente por Paco Bazán. | Foto: composición LR/ATV/Instagram

Paco Bazán no pudo contener la risa al escuchar las declaraciones que Reimond Manco ofreció a Magaly Medina en una entrevista en vivo, luego de que se difundieran chats comprometedores con otras mujeres ajenas a su matrimonio. El conductor de ‘El deportivo en otra cancha’ calificó al exfutbolista como “manipulador” y, en tono irónico, mencionó a Yaco Eskenazi como el único que aún mantiene fidelidad a su pareja, Natali Vértiz.

El exarquero, quien atraviesa una etapa de plenitud junto a Susana Alvarado, cantante de Corazón Serrano, evitó ponerse a sí mismo como ejemplo. Por otro lado, optó por comparar al ex ‘Jotita’ con otras figuras de la farándula nacional como Christian Domínguez, conocido por su historial de engaños, y Said Palao, quien habría sido perdonado por Alejandra Baigorria tras un ampay en Argentina.

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“Si Yaco falla, se pudre todo”: Paco Bazán tras ampay a Reimond Manco

Todo ocurrió en ‘El deportivo en otra cancha’, luego de escuchar a Reimond Manco asegurar en la entrevista con Magaly Medina que amaba tanto a su esposa que deseaba su felicidad, incluso si no era a su lado. Paco Bazán estalló en carcajadas y lanzó una crítica directa contra el popular ‘Rei’. “Este manipulador, qué abusivo”, manifestó con evidente ironía. Su reacción dejó en claro que no se tomó en serio las palabras del exfutbolista, a quien cuestionó por intentar justificar su comportamiento a través de su discurso.

En esa misma línea, hizo referencia al conductor de ‘La Granja VIP Perú’, Yaco Eskenazi, resaltando su imagen de hombre fiel y sugiriendo con sarcasmo que era el único que aún mantenía intacta esa reputación. “Yaco, solo nos quedas tú, ‘soldado’. Solo nos quedas tú. Si Yaco falla, se pudre todo porque hasta hace unos meses a Manco lo habían elevado a otro nivel. Habla bien, ¿no?”, agregó.

PUEDES VER: Reimond Manco rompe en llanto tras revelaciones de Magaly Medina que lo vinculan con dos nuevas mujeres

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Paco Bazán compara a Reimond Manco con Christian Domínguez y Said Palao

Las burlas de Paco Bazán hacia Reimond Manco no terminaron ahí. Más adelante, el novio de Susana Alvarado aseguró que el ex ‘Jotita’ pertenecía al mismo equipo que Christian Domínguez, comentario que provocó risas en todo su equipo de producción: “Es del Team de Domínguez, del Team de Christian”.

Con ese ejemplo, el conductor dio paso a una reflexión más seria sobre lo que, para él, constituye una infidelidad. Señaló que no se limita a un encuentro íntimo, sino que también incluye gestos como interactuar con otras mujeres en redes sociales. “En la secuencia de la infidelidad, no se es infiel cuando se consume el acto, eso es el finiquito. Se es infiel, incluso, desde que le das like a una foto que no le pertenece a tu esposa, tu pareja o a otra fémina que pulula en las redes sociales... No me alegro, porque los niños de una familia separada sufren bastante”, mencionó.

En ese contexto, recordó el caso de Said Palao, a quien también señaló por su comportamiento hacia su esposa, Alejandra Baigorria. “Se es infiel también con la mente, cuando empiezas a tejer esta situación. Esa conducta que ha tenido, no soy moralista. Estoy exponiendo los motivos que han hecho que su esposa dé un paso al costado. Esa conducta es la misma que la de Said Palao. No es diferente, es lo mismo”, sentenció, dejando claro que, para él, la infidelidad puede manifestarse de múltiples formas.

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