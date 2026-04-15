Esposa de Reimond Manco anuncia la ruptura definitiva de su matrimonio con futbolista tras escándalo con su seguidora

Lilia Moretti puso punto final a su matrimonio con Reimond Manco, luego de que el programa de Magaly Medina emitiera las conversaciones subidas de tono que él mantuvo con su seguidora de nombre Maydiel. El futbolista publicó en sus historias de Instagram la decisión de su aún esposa, en la que le pedía perdón.

“Hoy me toca escribir uno de los mensajes más difíciles de mi vida”, comenzó así la publicación del ‘exjotita’, mostrándose afectado, tras más de 10 años junto a Lilia Moretti, con quien tiene dos hijos en común y crían juntos a otros dos jóvenes, fruto de la relación anterior de Moretti.

Publicación de Reimond Manco. Foto: Instagram.

Reimond Manco anuncia que su esposa decidió terminar con él

“Mi esposa ha tomado la decisión de separarnos y dar por concluido nuestro matrimonio, a raíz de una mentira que ya ha sido aclarada, pero que lamentablemente ocasionó toda esta situación”, escribió Reimond Manco, haciendo énfasis en que la joven que lo acusó de mantener conversaciones subidas de tono y de pedirle material privado le pidió disculpas durante una transmisión en vivo en TikTok.

Además, el futbolista, de 35 años, reveló sentirse devastado por lo que viene atravesando a raíz del reportaje emitido por Magaly Medina. “Quiero pedirle perdón a ella y a mis hijos por todo lo ocurrido y por la exposición pública que han tenido que vivir. Me duele profundamente que estén pasando por esto.

Finalmente, cerró su mensaje con lo siguiente: “Solo les pido respeto y consideración para ellos en este momento tan difícil “

