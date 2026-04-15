HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Real Madrid vs Bayern Múnich por Champions League
Real Madrid vs Bayern Múnich por Champions League     Real Madrid vs Bayern Múnich por Champions League     Real Madrid vs Bayern Múnich por Champions League     
EN VIVO

Sánchez sigue subiendo y López Aliaga pide que se anulen las elecciones | Fuerte y Claro

Espectáculos

Esposa de Reimond Manco anuncia la ruptura definitiva de su matrimonio con futbolista tras escándalo con su seguidora

Lilia Moretti puso fin a su relación con Reimond Manco tras más de 10 años de matrimonio, luego de que se revelarán las conversaciones que mantuvo con seguidora.

Reimond Manco y Lilia Moretti tienen dos hijos en común. Foto: Composición LR/Instagram.
Reimond Manco y Lilia Moretti tienen dos hijos en común. Foto: Composición LR/Instagram.

Lilia Moretti puso punto final a su matrimonio con Reimond Manco, luego de que el programa de Magaly Medina emitiera las conversaciones subidas de tono que él mantuvo con su seguidora de nombre Maydiel. El futbolista publicó en sus historias de Instagram la decisión de su aún esposa, en la que le pedía perdón.

“Hoy me toca escribir uno de los mensajes más difíciles de mi vida”, comenzó así la publicación del ‘exjotita’, mostrándose afectado, tras más de 10 años junto a Lilia Moretti, con quien tiene dos hijos en común y crían juntos a otros dos jóvenes, fruto de la relación anterior de Moretti.

Publicación de Reimond Manco. Foto: Instagram.

Publicación de Reimond Manco. Foto: Instagram.

Reimond Manco anuncia que su esposa decidió terminar con él

“Mi esposa ha tomado la decisión de separarnos y dar por concluido nuestro matrimonio, a raíz de una mentira que ya ha sido aclarada, pero que lamentablemente ocasionó toda esta situación”, escribió Reimond Manco, haciendo énfasis en que la joven que lo acusó de mantener conversaciones subidas de tono y de pedirle material privado le pidió disculpas durante una transmisión en vivo en TikTok.

Además, el futbolista, de 35 años, reveló sentirse devastado por lo que viene atravesando a raíz del reportaje emitido por Magaly Medina. “Quiero pedirle perdón a ella y a mis hijos por todo lo ocurrido y por la exposición pública que han tenido que vivir. Me duele profundamente que estén pasando por esto.

Finalmente, cerró su mensaje con lo siguiente: “Solo les pido respeto y consideración para ellos en este momento tan difícil “

Notas relacionadas
Mujer que mostró chats privados con Reimond Manco le pide perdón en vivo y explica por qué lo hizo: "Me dejé llevar por la cólera"

Mujer que mostró chats privados con Reimond Manco le pide perdón en vivo y explica por qué lo hizo: "Me dejé llevar por la cólera"

LEER MÁS
Magaly Medina publica chats comprometedores de Reimond Manco con su fan Maydiel, pese a que él está casado

Magaly Medina publica chats comprometedores de Reimond Manco con su fan Maydiel, pese a que él está casado

LEER MÁS
El conmovedor mensaje de la esposa de Reimond Manco antes del escándalo con joven seguidora: “Te respeto”

El conmovedor mensaje de la esposa de Reimond Manco antes del escándalo con joven seguidora: “Te respeto”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Marisol es captada agrediendo a un hombre a manotazos en plena vía pública: podcast revela fuertes imágenes

Marisol es captada agrediendo a un hombre a manotazos en plena vía pública: podcast revela fuertes imágenes

LEER MÁS
El conmovedor mensaje de la esposa de Reimond Manco antes del escándalo con joven seguidora: “Te respeto”

El conmovedor mensaje de la esposa de Reimond Manco antes del escándalo con joven seguidora: “Te respeto”

LEER MÁS
Reimond Manco habla por primera vez tras revelarse polémicos chats con mujer que no era su esposa: “Te equivocaste”

Reimond Manco habla por primera vez tras revelarse polémicos chats con mujer que no era su esposa: “Te equivocaste”

LEER MÁS
Magaly Medina publica chats comprometedores de Reimond Manco con su fan Maydiel, pese a que él está casado

Magaly Medina publica chats comprometedores de Reimond Manco con su fan Maydiel, pese a que él está casado

LEER MÁS
Liliana Castro Manarelli reaparece en redes y sorprende al gritar su amor por exactriz de ‘Al fondo hay sitio’: “Qué preciosas”

Liliana Castro Manarelli reaparece en redes y sorprende al gritar su amor por exactriz de ‘Al fondo hay sitio’: “Qué preciosas”

LEER MÁS

Juegos

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Pon a prueba tu cerebro con el clásico rompecabezas de números. ¡Completa la cuadrícula y desafía tu mente!

GratisJugar
Pupiletras
Palabras

Pupiletras

Encuentra las palabras escondidas en la cuadrícula de letras. Un clásico de la estimulación mental.

GratisJugar
Solitario
Cartas

Solitario

El legendario juego de cartas que nunca pasa de moda. Organiza el mazo y demuestra tu habilidad.

GratisJugar
Crucigrama
Palabras & Cultura

Crucigrama

Completa las definiciones horizontales y verticales. Un ejercicio diario para tu vocabulario y memoria.

GratisJugar
Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

El rey de los juegos de estrategia. Mueve tus piezas, anticipa al rival y consigue el jaque mate.

GratisJugar
Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Denuncian deficiencias en guardia nocturna del hospital de Mala por reducción de personal

Resultados de Elecciones 2026 EN VIVO: Sánchez supera a López Aliaga y sigue liderando con Keiko el conteo de la ONPE al 91%

Partido Real Madrid vs Bayern Múnich EN VIVO HOY por Champions League vía ESPN: gol Kylian Mbappé iguala la serie con un golazo

Espectáculos

Mujer que mostró chats privados con Reimond Manco le pide perdón en vivo y explica por qué lo hizo: "Me dejé llevar por la cólera"

Marisol es captada agrediendo a un hombre a manotazos en plena vía pública: podcast revela fuertes imágenes

Magaly Medina publica chats comprometedores de Reimond Manco con su fan Maydiel, pese a que él está casado

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Resultados de Elecciones 2026 EN VIVO: Sánchez supera a López Aliaga y sigue liderando con Keiko el conteo de la ONPE al 91%

Presentan pedidos de nulidad de elecciones por ampliación de votación y fallas en instalación de mesas

Rafael López Aliaga presenta documento al JNE para exigir la suspensión de resultados de la primera vuelta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025