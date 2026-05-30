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Sociedad

Caso Zoila Castillo: Alexis Alcántara confiesa crimen de menor y su madre en San Martín

El presunto feminicida se encuentra en custodia en la Dirincri de Lima tras una orden de detención preliminar de siete días. La investigación se inició tras el hallazgo del cadáver del menor.

Detenido confiesa asesinato de mujer y niño en Tocache, San Martín
Detenido confiesa asesinato de mujer y niño en Tocache, San Martín | Foto: composición LR/Difusión
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Alexis Alcántara Tellería (42 años) confesó ante la Policía Nacional el asesinato de Zoila Castillo Chanduco y de su hijo de seis años, cuyos cuerpos fueron hallados en la provincia de Tocache, región San Martín. El investigado permanece detenido en la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), en Lima, donde cumple una orden de detención preliminar por siete días mientras avanzan las diligencias del caso.

El crimen se conoció tras el hallazgo del cuerpo del menor en una zona de Uchiza. Tres días después, las autoridades ubicaron los restos de Zoila a unos 100 metros de distancia. Según información policial, Alcántara reconoció durante los interrogatorios que mantenía una relación sentimental con la víctima y que ambos coincidieron en Tarapoto junto al niño antes de trasladarse a Tocache.

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La captura del sospechoso se produjo en el distrito limeño de Jesús María, luego de que los investigadores reunieran los primeros elementos de prueba. Durante la intervención, las autoridades incautaron una camioneta que presuntamente utilizó para movilizar a la madre y al menor durante su permanencia en la región San Martín.

Investigación y diligencias

En una primera declaración, Alcántara afirmó que trasladó a Zoila Castillo y a su hijo hasta Tocache, pero sostuvo que después perdió contacto con ambos y desconocía lo ocurrido. Sin embargo, esa versión quedó debilitada conforme avanzaron las investigaciones.

Fuentes policiales señalaron que registros audiovisuales obtenidos en Uchiza permitieron reconstruir parte de los movimientos de los involucrados y contradijeron varios aspectos de la versión inicial entregada por el detenido. De acuerdo con la División de Trata de Personas, estos elementos resultaron claves para fortalecer las sospechas en su contra.

Las autoridades aún deben tomar la declaración de Alcántara ante el Ministerio Público para que ratifique su confesión. Además, especialistas realizarán pericias a su teléfono celular con el fin de revisar las comunicaciones que mantuvo con la víctima antes de su desaparición. Tras estas diligencias en Lima, se prevé su traslado a San Martín para continuar con la investigación.

Hallazgo de los cuerpos

Según el jefe de la División de Trata de Personas, Gleen García, el pasado 16 de mayo Zoila Castillo informó a sus familiares que había sostenido una discusión con el investigado. La familia también señaló que ambos se conocieron a través de redes sociales dos meses antes de los hechos y que coordinaron un encuentro en la región.

El hallazgo de la madre ocurrió en el sector Saraí Bajo Camote, donde ronderos localizaron un saco negro que contenía restos humanos. La vestimenta encontrada coincidía con la ropa que Zoila llevaba el día de su desaparición, lo que permitió avanzar en su identificación.

Alexis Alcántara se presentaba en redes sociales como fotógrafo y productor audiovisual. Además de ofrecer servicios de filmación, promocionaba actividades vinculadas al turismo y a la observación de aves exóticas en la Amazonía peruana.

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