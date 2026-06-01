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Pamela López rompe en llanto al revelar que Christian Cueva la dejó sin casa a ella y sus hijos en Trujillo: "Me quitó todo"

¡No aguantó más! Pamela López se derrumbó en vivo al enterarse que Christian Cueva logró botarla de su casa a ella y a todos sus hijos. "Me cambió la chapa", aseguró la trujillana.

Pamela López vuelve a referirse entre lágrimas de Christian Cueva. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Pamela López vuelve a referirse entre lágrimas de Christian Cueva. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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En una nueva edición de ‘La granja VIP’, Pamela López dejó sorprendidos a sus compañeros del ‘Team reales’ al contarles que su aún esposo, Christian Cueva, la dejó sin casa a ella y sus hijos en Trujillo. Según la influencer, el actual futbolista de Juan Pablo II habría aprovechado su ausencia debido a su participación en el reality de convivencia para proceder a sacarla de su hogar. “Cambió las chapas, me quitó todo”, expresó entre llantos.

Cabe resaltar que hace unas semanas, la trujillana ya había expresado su temor por el proceder de su expareja. Afirmó que la casa donde viven los menores ya habría sido transferida a terceros, por lo que siente que no existe una protección real para ella ni para su familia. “No hay nada que me ampare a mí y a mis hijos”, expresó en su momento.

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Pamela López expone a Christian Cueva y asegura que la dejó sin nada

“Lo pienso y no lo puedo creer”, fueron las primeras palabras de Pamela López, para luego recordar que, al finalizar su participación en ‘La granja VIP Perú’, ella había planeado pasar sus días con sus hijos en su natal Trujillo, sin embargo, lo hecho por Christian Cueva hace peligrar la planificación de la creadora de contenido.

“Me iba a ir con mis pequeños y ahora esta hue*** me tiene así. Ya me quitó la chapa, me quitó todo, todo”, expresó la actual pareja de Paul Michael. Gabriela Herrera y más integrantes del ‘Team reales’ le mostraron su apoyo y tuvieron palabras en contra del exseleccionado nacional, haciendo que López rompa en llanto.

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Pamela López revela sus motivos para continuar su relación con Christian Cueva pese a infidelidades

Hace unos días, Pamela recordó su etapa amorosa con Christian Cueva. Según contó, atravesó un periodo de gran dolor por las infidelidades del popular ‘Aladino’, sintiéndose atrapada en una relación que le hacía daño. Aunque le costaba tomar la decisión de seguir adelante, finalmente encontró en su fe la fortaleza necesaria y aseguró que las oraciones que elevó a Dios le dieron el valor para poner fin a su vínculo con el padre de sus hijos y comenzar un nuevo capítulo en su vida.

"Miraba el espejo llorando y decía ‘Pamela, ¿por qué no puedes dejarlo? ¿Qué te falta, Pamela? ¿Qué te falta para dejarlo? Deja a ese hombre, ese hombre no te ama. Ese hombre no te va a valorar, no te va a respetar’. Y mi otro yo me respondía, decía, ‘¿Y qué vas a hacer? ¿Cómo empiezas tu vida? ¿Qué tienes? ¿Qué has logrado? No has acabado tu carrera. No tienes talento, no sabes hacer nada más que cuidar a tus hijos, darle de mamar, cambiar para allá, limpiar’", manifestó entre lágrimas en aquella oportunidad.


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