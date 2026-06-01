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Política

Roberto Sánchez presenta nuevo plan de gobierno elaborado con Ahora Nación, Venceremos, Cívico Obras y Primero la Gente

El candidato de Juntos por el Perú presentó un programa de gobierno consensuado con diversas organizaciones políticas y sociales. La propuesta fue elaborada junto a un equipo técnico de 124 integrantes y plantea reformas en materia económica, seguridad ciudadana, institucionalidad, salud y educación.

Sánchez presentó a su equipo técnico días previos a la segunda vuelta. Foto: Melissa Landa / LR
Sánchez presentó a su equipo técnico días previos a la segunda vuelta. Foto: Melissa Landa / LR
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Roberto Sánchez presentó este domingo su nuevo plan de gobierno para una eventual gestión entre 2026 y 2031. El documento fue elaborado de manera conjunta con representantes de Ahora Nación, Alianza Electoral Venceremos, Partido Cívico Obras, Primero la Gente y la Plataforma por la Democracia. Durante la actividad también se presentó oficialmente a los 124 integrantes de su equipo técnico.

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En su discurso, Sánchez sostuvo que la propuesta busca convertirse en una hoja de ruta común para distintos sectores políticos que respaldan su candidatura. "Este es el plan con el que gobernaremos. El programa de gobierno de segunda vuelta del Perú lo hemos realizado por un nuevo pacto social", afirmó ante los miembros de su equipo de trabajo y dirigentes de las organizaciones participantes.

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El candidato señaló además que su proyecto político apuesta por la defensa de los valores democráticos. "Nosotros creemos en la paz, en la vida y la democracia", expresó. En otro momento de su intervención añadió que una eventual administración suya tendrá como objetivo "recuperar la democracia, la justicia, el progreso y el desarrollo" para el país.

El documento presentado integra propuestas recogidas de diversos planes de gobierno que participaron en la primera vuelta electoral. Entre ellos figuran el "Plan de Gobierno 2026-2031" de Ahora Nación, el programa del Partido Cívico Obras, las propuestas de Primero la Gente, el Plan para la Patria de la Alianza Electoral Venceremos y el documento "Compromiso Urgente por el Perú" de la Plataforma por la Democracia.

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Un programa construido con aportes de cinco agrupaciones

El nuevo plan de gobierno de Roberto Sánchez reúne planteamientos de organizaciones que decidieron respaldar su candidatura en la segunda vuelta electoral. La propuesta plantea un acuerdo político más amplio que el presentado inicialmente por Juntos por el Perú.

Según la versión final del documento, las contribuciones incorporadas abarcan aspectos institucionales, económicos, sociales y de seguridad ciudadana. También se incluyen planteamientos relacionados con infraestructura, medio ambiente, descentralización y política exterior.

El texto sostiene que el país enfrenta cuatro problemas centrales: desigualdad, corrupción, criminalidad y abuso de poder. A partir de ese diagnóstico, plantea una serie de reformas para enfrentar dichas problemáticas desde distintas áreas del Estado.

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Las principales propuestas incluidas en el documento

Dentro de las medidas más relevantes figura la promoción de un proceso para impulsar una nueva Constitución mediante mecanismos democráticos y participativos. El plan plantea que la ciudadanía defina la vía para concretar ese cambio, ya sea mediante una reforma integral o una asamblea constituyente.

En materia de seguridad ciudadana, la propuesta plantea la derogación de leyes que consideran favorables al crimen organizado, la reforma estructural de la Policía Nacional y la creación de un comando unificado contra las organizaciones criminales. También contempla fortalecer la inteligencia policial y construir cinco nuevas megacárceles.

El programa además plantea fortalecer los servicios públicos, garantizar el acceso universal a salud y educación de calidad, ampliar la protección social y promover una política económica enfocada en el fortalecimiento de la economía popular, las pequeñas empresas y el mercado interno.

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