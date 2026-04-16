La esposa de Reimond Manco, Lilia Moretti, sorprendió al compartir un emotivo mensaje en sus redes sociales luego de que el exfutbolista se presentara en el programa 'Magaly TV, la firme', en el que rompió en llanto al reconocer sus infidelidades y pedirle perdón públicamente. En medio del escándalo por la difusión de conversaciones comprometedoras, la madre de sus hijos también anunció además el fin de su relación tras más de una década juntos.

A través de sus historias de Instagram, Moretti se dirigió al también conductor del pódcast 'Cojo y manco' con palabras de nostalgia y cariño, dejando en claro que, pese a la separación, el vínculo emocional permanece. “Hoy, más allá de cualquier circunstancia, quiero que tengas claro que no estás solo”, escribió en su mensaje.

Mensaje de Reimond Manco. Foto: Instagram

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Esposa de Reimond Manco se despide del exfutbolista tras llorar por perdón en TV

El mensaje de Lilia Moretti evidenció el cierre de una etapa importante en su vida junto a Reimond Manco. En su publicación, recordó los años compartidos y los momentos que construyeron como familia, destacando que, pese a las dificultades, siempre prevalecieron los recuerdos positivos.

“Hoy quiero escribirte desde el amor que nos han dejado estos 12 años compartidos. Hemos vivido momentos maravillosos, construido recuerdos que nadie nos podrá quitar y como toda pareja, también atravesamos dificultades. Pero si pongo todo en una balanza, siempre pesó más lo bueno. Lo difícil fueron solo capítulos que supimos enfrentar y superar junto”, se lee en su mensaje.

Esposa de Reimond Manco destaca el gesto del exfutbolista con sus hijastros

Pese al difícil contexto, la esposa del exjugador de Alianza Lima también resaltó el rol del deportista como figura paterna para sus hijos mayores. En su mensaje, reconoció el cariño y dedicación que el exfutbolista mostró hacia sus hijastros. “Quiero reconocer algo que para mí siempre será invaluable: el hombre que eres con nuestros hijos. Criaste a Luca y Anto con amor genuino, como si llevaran tu sangre (…) Eso no lo hace cualquiera”, afirmó.

Además, dejó en claro que, a pesar de la separación, el apoyo familiar se mantiene. “Hoy, más allá de cualquier circunstancia, quiero que tengas claro que no estás solo. Tus hijos, tu madre, tus hermanas, mi madre y yo siempre seremos parte de tu apoyo, porque los vínculos reales que vienen del alma y del amor no desaparecen, solo se transforman. Me quedo con lo aprendido, con lo vivido”, se lee en el mensaje.