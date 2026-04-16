HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Antauro Humala responde por posible gobierno de Roberto Sánchez | Sin Guion con Rosa María Palacios

Espectáculos

Esposa de Reimond Manco le dedica conmovedor mensaje tras verlo llorar y pedir perdón en TV: "Quiero que tengas claro que no estás solo"

Lilia Moretti, madre de los hijos de Reimond Manco, destacó el rol del exfutbolista como padre y le expresó su apoyo incondicional tras su aparición en televisión, en el que reconoció sus infidelidades.

Esposa de Reimond Manco se despidió de exfutbolista tras escándalo por infidelidad. Foto: composición LR/ATV
Esposa de Reimond Manco se despidió de exfutbolista tras escándalo por infidelidad. Foto: composición LR/ATV

La esposa de Reimond Manco, Lilia Moretti, sorprendió al compartir un emotivo mensaje en sus redes sociales luego de que el exfutbolista se presentara en el programa 'Magaly TV, la firme', en el que rompió en llanto al reconocer sus infidelidades y pedirle perdón públicamente. En medio del escándalo por la difusión de conversaciones comprometedoras, la madre de sus hijos también anunció además el fin de su relación tras más de una década juntos.

A través de sus historias de Instagram, Moretti se dirigió al también conductor del pódcast 'Cojo y manco' con palabras de nostalgia y cariño, dejando en claro que, pese a la separación, el vínculo emocional permanece. “Hoy, más allá de cualquier circunstancia, quiero que tengas claro que no estás solo”, escribió en su mensaje.

Reimond Manco

Mensaje de Reimond Manco. Foto: Instagram

PUEDES VER: Reimond Manco rompe en llanto tras revelaciones de Magaly Medina que lo vinculan con dos nuevas mujeres

lr.pe

Esposa de Reimond Manco se despide del exfutbolista tras llorar por perdón en TV

El mensaje de Lilia Moretti evidenció el cierre de una etapa importante en su vida junto a Reimond Manco. En su publicación, recordó los años compartidos y los momentos que construyeron como familia, destacando que, pese a las dificultades, siempre prevalecieron los recuerdos positivos.

“Hoy quiero escribirte desde el amor que nos han dejado estos 12 años compartidos. Hemos vivido momentos maravillosos, construido recuerdos que nadie nos podrá quitar y como toda pareja, también atravesamos dificultades. Pero si pongo todo en una balanza, siempre pesó más lo bueno. Lo difícil fueron solo capítulos que supimos enfrentar y superar junto”, se lee en su mensaje.

PUEDES VER: Mujer que mostró chats privados con Reimond Manco le pide perdón en vivo y explica por qué lo hizo: "Me dejé llevar por la cólera"

lr.pe

Esposa de Reimond Manco destaca el gesto del exfutbolista con sus hijastros

Pese al difícil contexto, la esposa del exjugador de Alianza Lima también resaltó el rol del deportista como figura paterna para sus hijos mayores. En su mensaje, reconoció el cariño y dedicación que el exfutbolista mostró hacia sus hijastros. “Quiero reconocer algo que para mí siempre será invaluable: el hombre que eres con nuestros hijos. Criaste a Luca y Anto con amor genuino, como si llevaran tu sangre (…) Eso no lo hace cualquiera”, afirmó.

Además, dejó en claro que, a pesar de la separación, el apoyo familiar se mantiene. “Hoy, más allá de cualquier circunstancia, quiero que tengas claro que no estás solo. Tus hijos, tu madre, tus hermanas, mi madre y yo siempre seremos parte de tu apoyo, porque los vínculos reales que vienen del alma y del amor no desaparecen, solo se transforman. Me quedo con lo aprendido, con lo vivido”, se lee en el mensaje.

Notas relacionadas
Magaly Medina se confiesa tras escándalo de Reimond Manco: “Me comí el cuento de un hombre renovado”

Magaly Medina se confiesa tras escándalo de Reimond Manco: “Me comí el cuento de un hombre renovado”

LEER MÁS
Reimond Manco rompe en llanto tras revelaciones de Magaly Medina que lo vinculan con dos nuevas mujeres

Reimond Manco rompe en llanto tras revelaciones de Magaly Medina que lo vinculan con dos nuevas mujeres

LEER MÁS
¡Una más! Otra mujer revela chats y fotos comprometedoras con Reimond Manco: "Me dijo que iba a un hotel para encontrarnos"

¡Una más! Otra mujer revela chats y fotos comprometedoras con Reimond Manco: "Me dijo que iba a un hotel para encontrarnos"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mujer que mostró chats privados con Reimond Manco le pide perdón en vivo y explica por qué lo hizo: "Me dejé llevar por la cólera"

Mujer que mostró chats privados con Reimond Manco le pide perdón en vivo y explica por qué lo hizo: "Me dejé llevar por la cólera"

LEER MÁS
Brian Rullan decepcionado de Laura Spoya tras revelarse foto con su joven trabajador en piscina: "Eso es lo que me da pena"

Brian Rullan decepcionado de Laura Spoya tras revelarse foto con su joven trabajador en piscina: "Eso es lo que me da pena"

LEER MÁS
Reimond Manco rompe en llanto tras revelaciones de Magaly Medina que lo vinculan con dos nuevas mujeres

Reimond Manco rompe en llanto tras revelaciones de Magaly Medina que lo vinculan con dos nuevas mujeres

LEER MÁS
Esposa de Reimond Manco anuncia la ruptura definitiva de su matrimonio con futbolista tras escándalo con su seguidora

Esposa de Reimond Manco anuncia la ruptura definitiva de su matrimonio con futbolista tras escándalo con su seguidora

LEER MÁS
Milett Figueroa se pronuncia tras ser vinculada sentimentalmente con pastor argentino Dante Gebel: "Un mínimo de responsabilidad"

Milett Figueroa se pronuncia tras ser vinculada sentimentalmente con pastor argentino Dante Gebel: "Un mínimo de responsabilidad"

LEER MÁS
Liliana Castro Manarelli reaparece en redes y sorprende al gritar su amor por exactriz de ‘Al fondo hay sitio’: “Qué preciosas”

Liliana Castro Manarelli reaparece en redes y sorprende al gritar su amor por exactriz de ‘Al fondo hay sitio’: “Qué preciosas”

LEER MÁS

Juegos

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Pon a prueba tu cerebro con el clásico rompecabezas de números. ¡Completa la cuadrícula y desafía tu mente!

GratisJugar
Pupiletras
Palabras

Pupiletras

Encuentra las palabras escondidas en la cuadrícula de letras. Un clásico de la estimulación mental.

GratisJugar
Solitario
Cartas

Solitario

El legendario juego de cartas que nunca pasa de moda. Organiza el mazo y demuestra tu habilidad.

GratisJugar
Crucigrama
Palabras & Cultura

Crucigrama

Completa las definiciones horizontales y verticales. Un ejercicio diario para tu vocabulario y memoria.

GratisJugar
Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

El rey de los juegos de estrategia. Mueve tus piezas, anticipa al rival y consigue el jaque mate.

GratisJugar
Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Esposa de Reimond Manco le dedica conmovedor mensaje tras verlo llorar y pedir perdón en TV: "Quiero que tengas claro que no estás solo"

‪Allanan viviendas de César Pérez y Pedro Spadaro, alcalde y exalcalde del Callao‬

Keiko Fujimori vs. Roberto Sanchez: dos modelos económicos en disputa, ¿qué proponen en impuestos, minería y empleo?

Espectáculos

Reimond Manco rompe en llanto tras revelaciones de Magaly Medina que lo vinculan con dos nuevas mujeres

Esposa de Reimond Manco anuncia la ruptura definitiva de su matrimonio con futbolista tras escándalo con su seguidora

Liliana Castro Manarelli reaparece en redes y sorprende al gritar su amor por exactriz de ‘Al fondo hay sitio’: “Qué preciosas”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

‪Allanan viviendas de César Pérez y Pedro Spadaro, alcalde y exalcalde del Callao‬

Resultados de Elecciones 2026 EN VIVO: Roberto Sánchez toma ventaja sobre Rafael López Aliaga y se perfila para la segunda vuelta

Resultados Elecciones 2026 Puno EN VIVO: conteo de votos oficial ONPE para senador y diputados

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025