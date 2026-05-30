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Sociedad

Paro total de transportistas del 2 de junio sigue en pie: gremios mantendrán medida de fuerza por "incumplimiento de los acuerdos suscritos"

La decisión de continuar con el paro en Lima y Callao fue ratificada en un comunicado, donde se señala que la falta de medidas económicas agrava la crisis del sector.

La paralización se debe a la falta de acciones económicas para enfrentar la crisis del sector, afectando la sostenibilidad del servicio en la capital y el Callao.
La paralización se debe a la falta de acciones económicas para enfrentar la crisis del sector, afectando la sostenibilidad del servicio en la capital y el Callao. | Foto: Composición LR
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Los gremios de transporte urbano de Lima y Callao confirmaron este 30 de mayo que el paro programado para el próximo 2 de junio se mantiene sin cambios. La medida fue ratificada mediante un comunicado en el que las empresas del sector acusaron al Gobierno de incumplir los compromisos asumidos durante las mesas de trabajo realizadas con distintas entidades del Estado.

Según indicaron los transportistas, la paralización responde a la falta de medidas económicas que permitan enfrentar la crisis que afecta al sector, situación que —afirman— pone en riesgo la continuidad y sostenibilidad del servicio de transporte urbano en la capital y el Callao.

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