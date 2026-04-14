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¡Reimond Manco es el protagonista de nuevo ampay de Magaly Medina! Exponen chats comprometedores del exfutbolista

El exfutbolista Reimond Manco vuelve a estar en el centro de la polémica tras el destape de Magaly Medina. Una joven reveló pruebas de los fuertes intercambios entre ambos, a pesar de que él está casado.

Magaly Medina indignada tras caso de Reimond Manco.
Magaly Medina indignada tras caso de Reimond Manco. | Foto: composición LR/ATV

Reimond Manco es el protagonista del nuevo destape de Magaly Medina. Tras elevar las expectativas con su avance, en ‘Magaly TV, la firme’ se expuso al exfutbolista, quien es señalado por una mujer de haber intercambiado mensajes e imágenes comprometedoras con ella a pesar de estar casado.

La popular ‘Urraca’ no ocultó su indignación ante el ampay, especialmente porque entrevistó meses atrás al recordado capitán de los ‘Jotitas’ y llegó a creer no solo en la sinceridad de su transformación, sino también en su amor hacia su esposa, Lilia Moretti, con quien tiene más de 10 años de relación.

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