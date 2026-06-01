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Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 1 de junio, según Jhan Sandoval

Explora lo que los astros tienen preparado para ti en el horóscopo de hoy. La sabiduría del tarotista peruano te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.

Consulta el horóscopo de hoy, lunes 1 de mayo.
Consulta el horóscopo de hoy, lunes 1 de mayo. | Foto: composición LR
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Si quieres saber qué tendencias acompañarán tu día, revisa el horóscopo de HOY, lunes 1 de junio. Jhan Sandoval revela las predicciones para los 12 signos del zodiaco y ofrece una guía sobre amor, trabajo y asuntos personales a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

¿Qué dice el horóscopo de este lunes 1 de junio?

  • Aries: Has acumulado experiencia y conocimiento suficiente como para asumir mayores retos profesionales. Te convertirás en pieza clave para proyectos ambiciosos. Negocia bien tu participación.
  • Tauro: Están ocultándote información para que cometas errores en tu gestión. Los enemigos y la competencia te rodean y necesitas estar alerta para poder evitar cualquier tipo de ataque. Atención.
  • Géminis: Llegarán a tu mente ideas originales que, aunque parezcan arriesgadas, al intentar plasmarlas serán exitosas y convenientes para tu futuro. Es posible que recibas una oferta laboral.
  • Cáncer: Tienes que limar asperezas con algunos compañeros. Estás por realizar una actividad que requiere el apoyo y la intervención de muchas personas. Fortalece los lazos y nadie podrá detenerte.
  • Leo: Un compañero con malas intenciones te hará una pregunta frente a tus superiores, solo para demostrar tu falta de conocimiento. Infórmate y será una oportunidad para demostrar tu capacidad.
  • Virgo: Tendrás la oportunidad de asumir un rol protagónico. Es tiempo de demostrar tu capacidad y el don de líder que tienes. No tomes a mal si un compañero cuestiona tu labor o estrategias.
  • Libra: Hoy podría anunciarse algún cambio inesperado en los planes que deseabas ver realizados. Los inconvenientes te obligarán a replantear tus objetivos. Mantén la calma, esto será solo momentáneo.
  • Escorpio: Podrías notar que un compañero omite crédito y toma como suyas ideas que en su momento le compartiste. Cuida tu información y documenta tu labor para que esto no vuelva a pasar.
  • Sagitario: Enfrentarás algunos desafíos que pondrán a prueba tus conocimientos y confianza personal. A pesar de las dificultades tienes que creer en ti mismo. De ti depende vencer y lograr el triunfo.
  • Capricornio: Todo lo que caiga y no se concrete en tu vida tenía el destino de no hacerlo. Los cambios que hoy afrontes solo te ubicarán en el sendero correcto. Afronta este tiempo con madurez.
  • Acuario: No dejes que las críticas de otras personas te llenen de inseguridad. Todo lo que has construido está hecho de bases sólidas y puedes demostrarlo. Confía en tu capacidad y sigue esforzándote.
  • Piscis: Surgirán conflictos en tu entorno laboral. No permitirás que estas tensiones afecten el desarrollo del trabajo en equipo que vienes realizando y serás la voz que medie para resolver los altercados.
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