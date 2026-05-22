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Economía

SBS: Financiera Efectiva recibe autorización para convertirse en el primer banco digital con presencia nacional ¿cómo se llamará?

La SBS autorizó la conversión de Financiera Efectiva en Banco Efectiva S.A., bajo la marca Efectibank, que apunta a fortalecer su transformación digital y ampliar el acceso a servicios financieros en todo el Perú.

Financiera Efectiva se convierte en Banco Efectiva S.A. bajo la marca Efectibank, el primer banco digital con presencia física en todo el Perú.
Financiera Efectiva se convierte en Banco Efectiva S.A. bajo la marca Efectibank, el primer banco digital con presencia física en todo el Perú. | Foto: La República/IA
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Financiera Efectiva S.A. anunció que recibió la autorización de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para iniciar operaciones como Banco Efectiva S.A., bajo su marca comercial Efectibank. La entidad se convierte así en el primer banco digital con presencia física a nivel nacional, en una estrategia orientada a ampliar el acceso a servicios financieros y fortalecer su propuesta de valor en el mercado peruano.

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La conversión representa un nuevo paso para una institución con más de 25 años de experiencia y más de 2.5 millones de clientes atendidos. La entidad explicó que esta nueva etapa busca consolidar una propuesta enfocada en finanzas personales simples, ágiles y seguras, alineadas con las nuevas necesidades de los usuarios y con una mayor apuesta por la digitalización.

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SBS autoriza conversión de Financiera Efectiva en banco digital

La autorización otorgada por la SBS forma parte de un proceso de transformación que Financiera Efectiva inició en 2021, periodo en el que realizó inversiones para fortalecer sus capacidades tecnológicas, optimizar procesos y ampliar su portafolio de productos financieros. Con ello, la entidad busca consolidar un modelo de banca digital centrado en la experiencia del usuario.

En ese contexto, Juan Carlos Del Alcázar, gerente general de Efectibank, señaló que “esta conversión nos permite consolidar nuestro proceso de transformación digital, evolucionando nuestra propuesta de valor, siendo aliados del crecimiento de nuestros clientes en todo su ciclo financiero, desde el crédito de consumo hasta el ahorro y diversos medios de pago”.

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Efectibank tendrá presencia física y digital en todo el Perú

La nueva etapa de Efectibank estará respaldada por una red de atención con presencia nacional. Actualmente, cuenta con agencias especiales dentro de las 220 tiendas del Grupo EFE, entre ellas Tiendas Efe, La Curacao y Motocorp, además de más de 800 puntos de contacto en establecimientos aliados vinculados a tecnología, motos y mejoramiento del hogar.

Esta infraestructura complementará la estrategia digital del banco y permitirá ampliar el acceso a servicios financieros que históricamente enfrentaron mayores barreras de inclusión. La entidad indicó que combinará sus capacidades digitales con su presencia física para acercar productos financieros a más usuarios en distintas zonas del país.

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Banca digital para peruanos y migrantes en el país

Efectibank señaló que la digitalización será el eje transversal de su propuesta integral, al facilitar el acceso a servicios financieros mediante canales remotos y plataformas tecnológicas. Lo que busca es responder a las tendencias de la banca moderna con servicios más ágiles, simples y accesibles para los usuarios.

Con más de 25 años de experiencia en crédito de consumo y microfinanzas, además del respaldo del Grupo EFE, la banca digital apunta a consolidarse como una alternativa financiera orientada tanto a peruanos como a migrantes. Su nueva etapa como banco también estará enfocada en fortalecer la inclusión financiera y ampliar el alcance de sus servicios a nivel nacional.

Efectibank: así competirá el nuevo banco digital frente a BCP e Interbank

Banco de Crédito del Perú (BCP) e Interbank son bancos mucho más grandes y consolidados que Banco Efectiva, ahora conocido comercialmente como Efectibank. Ambos tienen millones de clientes, una amplia red de agencias y cajeros, además de ecosistemas digitales ya posicionados como Yape en el caso del BCP y Plin junto al ecosistema Intercorp en Interbank.

El nuevo banco digital plantea una estrategia distinta, centrada en la agilidad, la digitalización y los créditos de consumo con procesos simplificados. Su objetivo es captar usuarios que prefieren operar desde el celular y realizar gestiones rápidas, sin trámites complejos. Aunque aún no cuenta con la escala ni la infraestructura de entidades como BCP o Interbank, su conversión a banco le permitirá ampliar su oferta y consolidarse como una opción digital en el mercado.

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