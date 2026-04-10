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Rebeca Escribens se sincera en vivo sobre Christian Domínguez en ‘América hoy’: "Me cae mal su comportamiento"

La conductora de televisión sorprendió al expresar su rechazo hacia Christian Domínguez, al asegurar que no le agrada su comportamiento, marcado por diversas polémicas mediáticas.

Rebeca Escribens reveló por qué le cae mal Christian Domínguez. Foto: composición LR/América TV
Rebeca Escribens reveló por qué le cae mal Christian Domínguez. Foto: composición LR/América TV

Rebeca Escribens sorprendió a la audiencia al sincerarse en vivo sobre su compañero de 'América hoy'. La conductora de televisión explicó que su opinión no es personal, sino basada en las acciones del líder de la Gran Orquesta Internacional. “Sí, la gente puede pensar que a mí Christian Domínguez me cae mal… y sí, me cae mal”, afirmó sin rodeos la actriz.

“Me cae mal su comportamiento, su andar, sus decisiones y en todo caso, desde aquí lo único que le puedo desear es buena suerte porque el tiempo siempre coloca a las personas en su lugar”, explicó la integrante de 'Planchando el despecho' sobre las razones por las que rechaza al cantante de cumbia.

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Rebeca Escribens confiesa que Christian Domínguez “le cae mal” en pleno programa

El momento ocurrió durante la transmisión en vivo de 'América espectáculos', cuando se emitía una nota sobre el cumbiambero relacionada con sus exparejas, Melanie Martínez y Pamela Franco. Tras finalizar el informe, la también actriz interrumpió la programación para pedir unos minutos y pronunciarse directamente.

Con un tono serio, la conductora de 48 años decidió aclarar públicamente su posición frente al cantante. “Más bien me permites unos minutitos porque yo quisiera aclarar algo”, inició antes de lanzar su contundente declaración. En ese sentido, le deseó “buena suerte”, asegurando que “el tiempo siempre coloca a las personas en su lugar”.

Además, cerró su intervención con un comentario que alivió el ambiente: “No te quiero ver por ‘América hoy’, por si acaso, si me lo traes, no llego”, dijo entre risas, haciendo referencia a las constantes apariciones del cantante como invitado en dicho programa. Cabe recordar que la pareja de Karla Tarazona estuvo envuelto en diversas polémicas mediáticas, incluyendo conflictos con sus exparejas.

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La vez que Rebeca Escribens enfrentó a Christian Domínguez por hablar de infidelidad

No es la primera vez que la actriz confronta al cantante en televisión. En una anterior emisión de 'América hoy', la conductora reaccionó con firmeza ante las declaraciones de Domínguez en torno a un caso de infidelidad que involucraba a Mario Irivarren y Said Palao.

Durante el programa, el cumbiambero intentó opinar sobre el tema, pero fue interrumpido por la conductora, quien no ocultó su indignación. “Tú cállate, Christian, porque estás pintado acá. ¡Tú no tienes moral para hablar! ¡Cállate, oye!”, expresó de manera directa.

Ante esta situación, el cantante optó por tomárselo con humor y evitó profundizar en sus comentarios, mientras otros conductores intentaban que participara en la conversación. Sin embargo, la conductora reiteró su postura y cuestionó su autoridad para opinar: “¿Qué vas a opinar tú?”, agregó.

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