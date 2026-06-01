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A pesar de que la cantante piurana Ana Lucía Urbina ha dicho en más de una ocasión que piensa respetar su contrato con Corazón Serrano y continuar en la agrupación de cumbia, en los últimos días ha dejado notar su ausencia en los escenarios. Sin embargo, lo que ha aumentado los rumores de su salida han sido las últimas publicaciones del grupo, donde no la toman en cuenta.

Cabe recordar que algunos integrantes de Corazón Serrano dijeron que Ana Lucía Urbina estaba delicada de salud la semana pasada, sin embargo, todo parece indicar que la artista norteña habría dado un paso al costado del grupo.

Corazón Serrano ya no toma en cuenta a Ana Lucía Urbina

El 25 de mayo, Corazón Serrano etiquetó a Ana Lucía Urbina en una publicación de Instagram, donde invitan a sus fans a ser parte del concierto que ofrecerán el 28 de julio en Costa 21. Sin embargo, dos días después, la orquesta de los hermanos Guerrero Neira dejó de etiquetarla en sus publicaciones.

El 29 de mayo, Corazón Serrano anunció el inicio de la preventa para sus dos conciertos que ofrecerán en Piura y Moyobamba como parte de su gira ‘Recuerdos del Corazón’. Una vez más, el grupo solo tomó en cuenta a Cielo Fernández, Susana Alvarado, Briela Cirilo, Yrma Guerrero, Milagros Díaz, Sharik Arévalo, Kiara Lozano y Dani Daniel. Una vez más, Urbina fue obviada de las publicaciones.

El 30 de mayo, Corazón Serrano lanzó un comunicado dirigido al público boliviano, donde confirman que sus conciertos del 6 y 7 de junio en La Paz y Cochabamba serán reprogramados para agosto. Esta publicación generó la alarma de los seguidores del grupo, quienes expresaron su pesar por la supuesta salida de Ana Lucía.

“No le etiquetaron a Analu, eso quiere decir que es verdad que vienen diciendo que ya no estaría en el grupo”, “Ana Lucía es cierto que va renunciar, sus fans queremos saber”, “Ana lucía es la que le da alegría al grupo”, “Por qué no está etiquetada @analurbina”, “Por qué Ana Lucía?, no puede ser”; fueron algunos de los comentarios del público.