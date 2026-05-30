Debate Presidencial 2026 entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez: ¿Cuáles son los temas y cuánto durará cada bloque?

Debate Presidencial 2026 entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez: ¿Cuáles son los temas y cuánto durará cada bloque?

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Este domingo se desarrollará el debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Se tratarán cuatro temas prioritarios para el país. Fuerza Popular y Juntos por el Perú presentarán sus propuestas de gobierno en los principales sectores.

Como ocurrió en el debate técnico realizado previamente, la transmisión estará disponible en todo el territorio nacional mediante las plataformas digitales oficiales del Jurado Nacional de Elecciones. De esta manera, la ciudadanía podrá seguir las intervenciones y réplicas de ambos aspirantes a la Presidencia.

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Temas del debate presidencial

Seguridad ciudadana Fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos Educación y salud Economía, empleo y reducción de la pobreza

Debate presidencial: ¿cuánto durará cada bloque?

Cada bloque temático durará tres minutos por candidato presidencial, y la exposición final tendrá una duración de dos minutos para cada uno.

Orden de presentación del debate presidencial

El esquema definido por el JNE establece cuatro ejes temáticos para el debate. Durante la jornada, los candidatos abordarán asuntos vinculados a la seguridad ciudadana, el fortalecimiento de la democracia y los derechos humanos, la educación y la salud, así como la economía, el empleo y la lucha contra la pobreza.

Cada segmento se iniciará con una pregunta formulada por la ciudadanía y seleccionada previamente. A partir de ella, los aspirantes dispondrán de un tiempo específico para responder, contrastar ideas y presentar sus propuestas. Además, se aplicará el sistema de bolsón de tiempo, que les permitirá gestionar los minutos asignados a lo largo de sus intervenciones.

¿Dónde ver en directo el debate presidencial de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez?

El debate presidencial convocado por el JNE será difundido tanto por señal abierta como a través de plataformas digitales. La transmisión estará a cargo de TV Perú y también podrá seguirse mediante las redes sociales del organismo electoral, lo que permitirá a la ciudadanía acceder al evento desde teléfonos móviles, computadoras y tabletas.

La actividad marcará uno de los últimos encuentros directos entre los dos aspirantes a la Presidencia antes de la segunda vuelta electoral prevista para el 7 de junio.