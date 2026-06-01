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Resumen del debate presidencial 2026 entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
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Keiko vs. Roberto Sánchez: todo lo que dejó el debate presidencial 2026 | Arde Troya con Juliana Oxenford

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Tatiana Astengo comparte duro mensaje contra Keiko Fujimori tras debate con Roberto Sánchez: "Traicionó a su familia y ¿crees que no te traicionará a ti?"

La actriz Tatiana Astengo destruyó en redes sociales a Keiko Fujimori tras verla en el debate presidencial 2026 y recordó las múltiples veces que la candidata de Fuerza Popular le dio la espalda a su madre, padre y a su hermano Kenji.

Tatiana Astengo mantiene su postura crítica en contra de Keiko Fujimori. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Tatiana Astengo mantiene su postura crítica en contra de Keiko Fujimori. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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El domingo 31 de mayo se llevó a cabo el esperado debate presidencial 2026 entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, quienes avanzaron a la segunda vuelta. Durante el intercambio, ambos candidatos lanzaron ataques directos, generando un ambiente tenso que acaparó la atención de periodistas y analistas políticos. Las reacciones posteriores se multiplicaron en redes sociales, y una de las más comentadas fue la de la actriz peruana Tatiana Astengo, conocida por su rol de 'Reina Pachas' en 'Al fondo hay sitio'.

A través de su cuenta oficial de X, la artista cuestionó duramente la trayectoria de la hija de Alberto Fujimori, al recordar episodios en los que, según su opinión, la candidata se mostró en contra de su propia familia y de su exesposo, Mark Vito.

Imagen compartida por Tatiana Astengo en su cuenta de 'X'.

Imagen compartida por Tatiana Astengo en su cuenta de 'X'.

PUEDES VER: Tatiana Astengo comparte ácida crítica tras los resultados de las Elecciones Presidenciales 2026: "Han votado por la extorsión y corrupción"

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Tatiana Astengo tiene postura en contra de Keiko Fujimori

A medida que se desarrollaba el debate presidencial, Tatiana Astengo no dejó pasar la oportunidad de manifestar su rechazo hacia Keiko Fujimori. Entre los mensajes que compartió en su cuenta de X, destacó una imagen que recopilaba múltiples ocasiones en las que, según la actriz, la lideresa de 51 años se había enfrentado a su propia familia.

La artista de 58 años acompañó la publicación con un mensaje contundente: “Traicionó a su familia y ¿crees que no te traicionará a ti?”, haciendo referencia, entre otros hechos, a la polémica usurpación del cargo de su madre, Susana Higuchi, durante la dictadura de Alberto Fujimori.

La publicación de Astengo también recordaba otros episodios conflictivos en la vida política de Fujimori. Entre ellos, la oposición que la lideresa de Fuerza Popular manifestó frente a la posibilidad de conceder el indulto a su padre y la denuncia que ella y su círculo interpusieron contra su hermano, Kenji Fujimori.

Con estos ejemplos, la actriz buscó subrayar lo que considera una trayectoria marcada por decisiones controvertidas dentro de su familia y proyectó esas acciones hacia un cuestionamiento sobre su coherencia y confiabilidad como candidata presidencial. "No quiso ni a su familia. ¿Crees que va a querer a los peruanos?", finalizó.

PUEDES VER: Tatiana Astengo se pronuncia tras la caída de Nicolás Maduro y cuestiona actitud de Donald Trump: "Me preocupa esta demostración de poder"

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La dura crítica de Roberto Sánchez contra Keiko Fujimori en debate presidencial 2026

En los minutos finales del debate presidencial 2026, Roberto Sánchez dirigió un fuerte cuestionamiento a Keiko Fujimori, centrando su crítica en la forma en que maneja sus relaciones familiares. “Yo sí sé respetar a mi madre”, comenzó el líder de Juntos por el Perú, enfatizando que para él la fortaleza y la confianza provienen de los lazos familiares sólidos y el respeto mutuo.

El candidato subrayó que salir adelante implica valorar a todos los miembros de la familia, incluidos padres, hermanos y cónyuge, y señaló que esa ética de respeto es un reflejo de la integridad necesaria para gobernar un país.

La reacción de Fujimori no se hizo esperar y, sumamente indignada, la candidata respondió con un comentario directo sobre Sánchez: “Qué pena, qué poco hombre es usted”.

Sin embargo, el exministro de Comercio Exterior y Turismo no cedió y continuó su exposición, recordando al público que la ciudadanía conoce tanto su trayectoria como la de su contrincante. “Yo me someto al ojo crítico, a la verdad, al respeto, pero sobre todo a la ética y la verdad”, concluyó.

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