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Reimond Manco rompe en llanto tras revelaciones de Magaly Medina que lo vinculan con dos nuevas mujeres

Reimond Manco admitió que le fue infiel a su esposa tras revelarse chats subidos de tono con diversas mujeres y el exfutbolista lloró desconsoladamente al pedir perdón a la madre de sus hijos y su familia.

Reimond Manco pidió disculpas públicas a su esposa tras polémicos chats con otras mujeres. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Reimond Manco pidió disculpas públicas a su esposa tras polémicos chats con otras mujeres. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

La reciente aparición de Reimond Manco en el programa de espectáculos ‘Magaly TV, la firme’ generó gran repercusión, luego de que salieran a la luz nuevos testimonios de mujeres que lo vinculan con conversaciones privadas de tono íntimo. El exfutbolista acudió al set el miércoles 15 de abril, tras la difusión de mensajes y presuntas imágenes compartidas con distintas mujeres, hechos que avivaron la polémica en torno a su vida personal y su relación matrimonial.

Durante la entrevista, Manco se mostró visiblemente afectado y aseguró que no buscaba justificar sus acciones, sino asumirlas públicamente. En ese contexto, ofreció disculpas a su esposa, Lilia Moretti, así como a sus hijos y familia, reconociendo además episodios de infidelidad en el pasado. Hacia el final del programa, la tensión emocional lo sobrepasó y terminó quebrándose en vivo, mientras la conductora cerraba el espacio destacando su reconocimiento de errores.

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Reimond Manco admite “varios errores” durante su matrimonio

En el transcurso de la entrevista. Reimond Manco reconoció abiertamente que atravesó una crisis matrimonial provocada por sus propias decisiones. El exfutbolista confesó que mantuvo conversaciones inapropiadas con varias mujeres, admitiendo que actuó con “mala cabeza” y que fue él quien generó el quiebre en su relación.

“Hablé con muchas mujeres de una manera que no debía ser. El error es mío. Hablé con muchas mujeres innecesariamente”, expresó, aunque aseguró que dichas interacciones no llegaron a concretarse físicamente.

Asimismo, detalló que fue su esposa quien descubrió una infidelidad, lo que desencadenó su salida del hogar y un momento de reflexión personal. Manco también reconoció que sus faltas no fueron aisladas, sino reiteradas a lo largo del tiempo.

“He cometido no uno, sino varios errores. Tengo que asumir las consecuencias”, afirmó, al tiempo que destacó el comportamiento de su pareja, a quien describió como una persona íntegra. En ese sentido, reiteró sus disculpas públicas por la exposición mediática y la vergüenza ocasionada, señalando que dar la cara era el único camino que le quedaba.

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Reimond Manco llora tras pedirle perdón a su esposa

En la parte final de la entrevista, Reimond Manco volvió a dirigirse a su entorno más cercano con un mensaje cargado de emoción. El exfutbolista reiteró sus disculpas públicas a su familia y aseguró que su prioridad será seguir mejorando como padre.

“Quiero pedirle perdón a mi familia en general, nuevamente, pero voy a seguir tratando de ser mejor padre. Sí hablaré con mis hijos, les voy a contar la verdad, hablaré con mi esposa, pero de ahí a que volvamos a tener un matrimonio no lo creo”, confesó, dejando entrever que la reconciliación no sería un escenario cercano.

Tras estas declaraciones, la conductora Magaly Medina tomó la palabra y destacó la actitud de Manco por presentarse en el programa y asumir sus errores frente a las cámaras.

La popular ‘Urraca’ señaló que no todos los personajes involucrados en escándalos tienen la disposición de dar la cara y consideró valioso ese gesto, además de mostrarse a favor de las segundas oportunidades cuando hay un cambio real. Fue en ese momento, mientras escuchaba estas palabras, que Manco no pudo contener las lágrimas y terminó quebrándose en plena transmisión, evidenciando el impacto emocional del momento.

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