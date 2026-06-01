Precio del dólar en Perú HOY, lunes 1 de junio: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?
Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.
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MOMENTOS DESTACADOS
Tipo de cambio oficial de Sunat: ¿cuánto cotiza el dólar hoy, 1 de junio?
• Compra: S/3,412
• Venta: S/3,417
Apertura del tipo de cambio, según Bloomberg para hoy, 1 de junio
El precio del dólar abrió su cotización en S/3,4136, de acuerdo a datos publicados por el portal internacional Bloomberg.
¿Cuál es el precio del dólar HOY, 1 de junio, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,405 la compra y S/3,425 la venta.
Precio del dólar hoy, lunes 1 de junio, en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio
¿Para qué sirve el tipo de cambio que entrega la Sunat?
El tipo de cambio que da a conocer la Sunat es una referencia para temas tributarios, precisa Jorge Carrillo Acosta. “Sirve para que una persona pueda saber qué tipo de cambio registra en su contabilidad en la compra, venta o en su declaración de impuestos”.
Tipo de cambio oficial de Sunat: ¿cuánto cotiza el dólar hoy, 1 de junio?
• Compra: S/3,412
• Venta: S/3,417
Apertura del tipo de cambio, según Bloomberg para hoy, 1 de junio
El precio del dólar abrió su cotización en S/3,4136, de acuerdo a datos publicados por el portal internacional Bloomberg.
¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 1 de junio?
BCP
- Compra: S/3,525
- Venta: S/3,540
Interbank
- Compra: S/3,493
- Venta: S/3,576
BBVA
- Compra: S/3,468
- Venta: S/3,608
Scotiabank
- Compra: S/3,519
- Venta: S/3,558
Banco de la Nación
- Compra: S/3,480
- Venta: S/3,600