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Helder Domínguez jura como nuevo presidente del Tribunal Constitucional en reemplazo de Luz Pacheco

El magistrado Domínguez es el nuevo presidente del Tribunal Constitucional, tras la renuncia de Luz Pacheco a su cargo antes de finalizar su mandato.

Domínguez jura como presidente del TC tras la renuncia de Luz Pacheco. Foto: captura de pantalla
Domínguez jura como presidente del TC tras la renuncia de Luz Pacheco. Foto: captura de pantalla
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El magistrado Helder Domínguez juró como nuevo presidente del Tribunal Constitucional (TC) y asumió el cargo que dejó Luz Pacheco, quien renunció a la presidencia antes de culminar el periodo para el que fue elegida. Domínguez era vicepresidente de la institución y quedó al frente del organismo encargado de resolver los principales procesos constitucionales del país.

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