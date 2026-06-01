Helder Domínguez jura como nuevo presidente del Tribunal Constitucional en reemplazo de Luz Pacheco
El magistrado Domínguez es el nuevo presidente del Tribunal Constitucional, tras la renuncia de Luz Pacheco a su cargo antes de finalizar su mandato.
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El magistrado Helder Domínguez juró como nuevo presidente del Tribunal Constitucional (TC) y asumió el cargo que dejó Luz Pacheco, quien renunció a la presidencia antes de culminar el periodo para el que fue elegida. Domínguez era vicepresidente de la institución y quedó al frente del organismo encargado de resolver los principales procesos constitucionales del país.
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