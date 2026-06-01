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José Antonio Rodríguez, más conocido como Toñizonte, sorprendió a los panelistas del pódcast 'Eso háblalo' al revelar su verdadera edad. Cuando el drag queen dijo que iba a cumplir 71 años, los conductores de Showpe expresaron su sorpresa, pues pensaron que el exintegrante de 'Chimi Churri' era mucho menor.

“Tengo 70. 71 voy a cumplir. Cacho también habló de mi edad, comenzó a googlear y quedó así (en shock). Me dijo ‘no puedo creer’. En Google no crean porque sale distinta fecha de nacimiento. No saben de qué día son”, comentó Toñizonte, quien pronto cumplirá 71 años.

Las reacciones no se hicieron esperar. “Jaja este le ganó a Bruno Pinasco”, “Le pongo 50 a 55, se ve bien joven, cuál sera el secreto”, “Mi papá tiene 50 y está más viejito”, “Tengo 39 y parezco mayor que él”, “No sólo la apariencia física, también la voz, porque la voz también envejece, pero su voz es muy juvenil”, “Tiene la edad de mi papá, y mi papá tiene el cabello blanco” y “Lo fantástico es que hasta su voz parece juvenil”; fueron algunos de los comentarios en TikTok.

Toñizonte expone el sueldo de los participantes de 'La granja VIP Perú'

El último lunes 18 de mayo, Toñizonte sorprendió al revelar el sueldo de los concursantes de 'La granja VIP Perú', información que le habría dado una persona cercana a la producción del reality de convivencia de Panamericana Televisión.

Aunque al inicio no quiso soltar la información, el exconductor de 'Chimi Churri' terminó revelando lo que le dijo su fuente. “Me ha contado alguien de ahí que es muy cercana a los jueces. Bordean los S/20.000”, manifestó, dejando en shock a los conductores. “¿20k cada uno?”, volvió a preguntar la periodista Rossmary Vargas, algo incrédula. Finalmente, Toñizonte recalcó que ese era el sueldo semanal.