El nombre de Reimond Manco vuelve a llamar la atención tras la aparición de un nuevo testimonio que lo vincula con conversaciones privadas de alto contenido íntimo. La controversia crece luego de que, en menos de 48 horas, más de una mujer lo señalara públicamente.

En esta ocasión, la protagonista es Jessica Clemente, quien decidió contar su versión y detallar cómo habría sido su interacción con el exjugador. Su relato se suma a una cadena de acusaciones que han puesto nuevamente en el foco mediático al exdeportista peruano.

Jessica Clemente revela mensajes íntimos con Reimond Manco

Según el testimonio de Jessica Clemente, el contacto con Reimond Manco comenzó de manera casual, pero con el paso del tiempo las conversaciones cambiaron de tono. La joven aseguró que el intercambio derivó en mensajes más sugerentes, acompañados incluso de imágenes.

En sus declaraciones, Clemente describió que el vínculo pasó de un coqueteo inicial a un diálogo más explícito. 'Primero empezamos gileándonos y luego la conversación se volvió más subida de tono. Le enviaba algunas fotos y él reaccionaba', relató. Asimismo, sostuvo que el exfutbolista le habría propuesto un encuentro en un hospedaje ubicado en el distrito limeño de San Isidro.

La difusión de este testimonio ocurre poco después de que otra mujer también lo expusiera en televisión, lo que incrementa el impacto mediático del caso.

Reimond Manco responde tras acusaciones de nueva mujer

Ante la creciente polémica, un periodista de un pódcast decidió contactar directamente a Reimond Manco para conocer su versión. Durante la comunicación, se le consultó sobre las declaraciones de Jessica Clemente y las supuestas invitaciones a un hotel.

La respuesta del exjugador fue inmediata y con un tono firme. Manco negó conocer a la mujer y aseguró no tener conocimiento de los hechos mencionados. 'No sé de lo que me estás hablando, no conozco a ninguna chica con ese nombre. Estoy pasando por un momento complicado', expresó.

Además, pidió respeto frente a la forma en que fue abordado, dejando en claro su incomodidad por la situación. 'No es la forma de llamar ni de hacer las cosas. Hay maneras', añadió, evidenciando su malestar en medio de la controversia.