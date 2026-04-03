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Yaco Eskenazi marca distancia de Said Palao y Mario Irivarren tras ampay en yate en Argentina: "Yo no iría"

Yaco Eskenazi se pronuncia tras la polémica que involucra a Said Palao y Mario Irivarren en Argentina y explica por qué evita situaciones que puedan generar controversia mediática.

Yaco Eskenazi es considerado por muchos usuarios en redes sociales como 'el último fiel'. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Instagram
Yaco Eskenazi es considerado por muchos usuarios en redes sociales como 'el último fiel'. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Instagram

En medio de la controversia generada por el reciente ampay que involucra a Said Palao y Mario Irivarren durante una fiesta en un yate en Argentina, Yaco Eskenazi decidió fijar una postura clara. El conductor de televisión se refirió al tema en su programa y dejó en evidencia su distancia frente a este tipo de encuentros sociales que suelen estar expuestos al escrutinio público.

Yaco Eskenazi, esposo de Natalie Vértiz y figura conocida por mantener un perfil reservado, explicó que su decisión responde a evitar escenarios que puedan prestarse a interpretaciones erróneas. Sus declaraciones se producen días después de la difusión de imágenes captadas por el programa de Magaly Medina, las cuales generaron debate sobre la conducta de los chicos reality fuera del país.

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Yaco Eskenazi asegura que no iría a despedida de soltero de sus amigos

Durante una conversación en su espacio televisivo junto al ‘Loco’ Wagner, Eskenazi abordó directamente el tema de las despedidas de soltero y los viajes entre amigos. En ese contexto, el conductor fue enfático al señalar que no participaría en eventos similares a los protagonizados por Said Palao y Mario Irivarren.

“Si me invita un amigo mío, un buen amigo, no iría, porque creería que me voy a meter en un problema solamente por estar ahí”, afirmó. Para Yaco Eskenazi, el entorno influye directamente en la percepción pública, especialmente cuando se trata de reuniones en yates o fiestas rodeadas de mujeres.

El presentador también reflexionó sobre el impacto que tienen los ampays en la opinión pública, señalando que existe un antes y un después tras las exposiciones mediáticas. En esa línea, sostuvo que actualmente muchas parejas prefieren evitar este tipo de situaciones, sobre todo cuando se desarrollan fuera del país.

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Yaco Eskenazi cuenta que no fue al Mundial por decisión propia

Para reforzar su postura, Yaco compartió una experiencia personal vinculada al Mundial de Rusia 2018. Según relató, recibió una invitación para asistir al evento deportivo, pero optó por no viajar debido al ambiente que, según él, podría derivar en excesos.

“A mí me invitaron al Mundial de Rusia y no fui porque me parecía demasiada euforia. Todo el mundo tomando, emocionados”, comentó. El conductor explicó que evita el consumo de alcohol por motivos personales y porque considera que puede afectar su percepción y comportamiento.

En tono anecdótico, añadió que en situaciones de euforia podría llegar a imaginar escenarios inexistentes, lo que podría generar conflictos en su relación con Natalie Vértiz. “El hombre se toma media botella y cree que todo está permitido”, sostuvo.

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