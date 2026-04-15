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Said Palao fue perdonado por Alejandra Baigorria y oficializó su reconciliación con tierna foto a poco de cumplir un año de casados

Said Palao reapareció junto a Alejandra Baigorria en España con una amorosa foto, confirmando su reconciliación tras semanas de especulación por un ampay en Argentina.

Said Palao fue ampayado el 13 de marzo con varias chicas en Argentina. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/YouTube
Said Palao fue ampayado el 13 de marzo con varias chicas en Argentina. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/YouTube

La relación entre Said Palao y Alejandra Baigorria vuelve a llamar la atención tras varios días marcados por rumores de crisis. La pareja, que está próxima a cumplir su primer año de matrimonio, se dejó ver nuevamente unida durante un viaje por España, lo que ha sido interpretado como una clara señal de reconciliación.

El contexto no es menor. Semanas atrás, el integrante de 'Esto es guerra' fue vinculado a un ampay en Argentina que generó cuestionamientos sobre la estabilidad del vínculo. Sin embargo, la reciente actividad en redes sociales sugiere que ambos han optado por dejar atrás la polémica y retomar su relación en medio de compromisos laborales en Europa.

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La foto que confirma reconciliación entre Alejandra Baigorria y Said Palao

La confirmación llegó de manera indirecta pero contundente. A través de su cuenta oficial de Instagram, Said Palao compartió una imagen junto a su esposa en la emblemática Basílica de la Sagrada Familia, en Barcelona. En la fotografía, ambos aparecen sonrientes, en una escena que transmite cercanía y complicidad, elementos que no pasaron desapercibidos entre sus seguidores.

El también empresario acompañó la publicación con un tema romántico y etiquetó a Alejandra Baigorria, reforzando el mensaje. Este gesto ha sido interpretado como un intento por cerrar el capítulo de controversias recientes. Además, el viaje coincide con actividades profesionales de la empresaria, quien recibió un reconocimiento internacional durante su estadía en territorio europeo.

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Alejandra Baigorria no comparte fotos ni videos con Said Palao en España

Pese a la publicación de Said Palao, la actitud de Alejandra Baigorria ha generado interrogantes. A diferencia de su pareja, la empresaria no replicó la imagen ni ha compartido contenido reciente junto a él en sus redes sociales, una conducta poco habitual considerando su constante interacción digital con sus seguidores.

Hasta el momento, su perfil mantiene distancia de las demostraciones públicas de afecto, lo que ha despertado especulación entre usuarios. No obstante, otros indicios apuntan a una reconciliación consolidada. Entre ellos, destaca la aparición conjunta de sus madres, Verónica Alcalá y María Rosa Castro, quienes compartieron una fotografía desde Europa acompañada del mensaje: “Las consuegras felices”.

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