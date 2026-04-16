'Magaly TV, la firme' expuso nuevas conversaciones entre Reimond Manco y Maydiel, la mujer que difundió chats privados del exfutbolista, revelando el insistente pedido que le hizo para que se rectificara públicamente. El popular 'Tócame que soy realidad', en medio del escándalo por presunta infidelidad, apeló a su situación familiar para frenar la polémica: “Aún estás a tiempo, por favor, reacciona”, escribió.

Tras la emisión del informe, el programa de la 'Urraca' confirmó que 'Rei' se comunicó directamente con la fan del exdeportista para solicitarle que corrigiera lo dicho en televisión. Incluso, ambos realizaron una transmisión en TikTok, donde finalmente ofreció disculpas, en medio de un conflicto que ya había generado consecuencias personales para el exseleccionado, incluyendo la separación con su esposa Lilia Moretti.

Exponen mensaje de Reimond Manco rogando rectificación tras filtración de chats privados

Durante la emisión del programa de Magaly Medina se difundió el mensaje que el exfutbolista envió a su amiga tras la divulgación de conversaciones privadas. “Todo tiene solución. Responde, por favor. Maydiel, tengo hijos al igual que tú. Eso no se hace, es pura maldad lo tuyo (…) Aún estás a tiempo por favor, reacciona”, se lee en la conversación.

Por su parte, Maydiel también se comunicó con el programa de ATV, en el que aseguró que no iniciará acciones legales contra el conductor del pódcast 'Cojo y manco'. "Él se comunicó conmigo, fue el mismo Reimond, fue la mamá de ‘Rei’, fue todo, amigo, todo. Obviamente, amigo que yo no voy a hacer ninguna demanda, ni nada, porque yo no tengo los medios. Yo sé que no es dable que yo haya dicho eso a última hora”, aseguró.

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En medio de la controversia, 'Rei' también señaló que tuvo problemas con su esposa y su madre. Durante una transmisión en TikTok, el exjugador aseguró que todo se trató de un malentendido. “He tenido problemas nada más por el malentendido (…) pero yo tengo la conciencia limpia. Yo sé muy bien nuestra relación”, expresó frente a las disculpas de la mujer que difundió los chats.

Sin embargo, el programa de la 'Urraca' reveló que Maydiel había exigido a los reporteros que se emitieran las conversaciones privadas lo antes posible. Incluso, advirtió que acudiría a otro medio si no se concretaba la entrevista. “Me avisas si se cierra el tema para verlo con otro programa, porque sí o sí quiero sacarlo”, manifestó.