Debate Presidencial 2026 EN VIVO: ¿A qué hora y por dónde ver el Keiko Fujimori vs Roberto Sánchez?

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se miden en debate presidencial EN VIVO | Foto: Google Gemini.

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Este sábado 31 de mayo, a las 8.00 p. m., Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) participarán en un debate a una semana del balotaje final de las Elecciones Generales 2026. Sigue el minuto a minuto de este encuentro entre los candidatos presidenciales.