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Debate Presidencial 2026 EN VIVO: ¿A qué hora y por dónde ver el Keiko Fujimori vs Roberto Sánchez?

El debate entre los candidatos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú, organizado por el JNE, se realizará este sábado 31 de mayo desde las 8.00 p. m. en el Centro de Convenciones.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se miden en debate presidencial EN VIVO | Foto: Google Gemini.
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se miden en debate presidencial EN VIVO | Foto: Google Gemini.
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Este sábado 31 de mayo, a las 8.00 p. m., Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) participarán en un debate a una semana del balotaje final de las Elecciones Generales 2026. Sigue el minuto a minuto de este encuentro entre los candidatos presidenciales.

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