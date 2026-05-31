HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Debate Presidencial 2026: lo último en información
Debate Presidencial 2026: lo último en información     Debate Presidencial 2026: lo último en información     Debate Presidencial 2026: lo último en información     
Espectáculos

Joaquín de Orbegoso revela cómo se lleva con Federico Salazar tras separarse de su hermana Katia Condos: "Paso a paso"

Joaquín de Orbegoso se pronunció sobre la separación de Katia Condos y Federico Salazar. El actor aseguró que mantiene una relación cordial con el periodista y pidió respetar la privacidad de ambos.

Federico Salazar y Katia Condos terminaron su relación de más de 30 años. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Federico Salazar y Katia Condos terminaron su relación de más de 30 años. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Escuchar
Resumen
Compartir

La separación de Katia Condos y Federico Salazar, una de las más comentadas del medio local, sigue despertando interés entre sus seguidores. Aunque ambos han optado por mantener reserva sobre esta nueva etapa de sus vidas, recientemente Joaquín de Orbegoso compartió algunas declaraciones sobre la situación familiar y el vínculo que conserva con el periodista.

El actor fue consultado por la prensa sobre el presente de su hermana. En sus respuestas, evitó profundizar en asuntos personales, pero dejó en claro que atraviesa este proceso con serenidad y que el vínculo con el presentador de América TV continúa siendo respetuoso.

PUEDES VER: Katia Condos habla por primera vez sobre el fin de su matrimonio de 30 años con Federico Salazar y hace emotiva confesión: "No lo esperaba"

lr.pe

Joaquín de Orbegoso rompe su silencio tras ruptura de Katia Condos y Federico Salazar

Joaquín de Orbegoso se refirió por primera vez a la separación de Katia Condos y Federico Salazar al ser abordado por el portal Instarándula durante un evento cinematográfico. El intérprete explicó que la conductora no pudo asistir debido a que se encontraba de viaje, aunque destacó que está bien en medio de los cambios que enfrenta tras el fin de una relación que se extendió por aproximadamente 30 años.

Al ser consultado sobre el trato que mantiene con el periodista, respondió con cautela y remarcó que se trata de un tema estrictamente familiar. Asimismo, precisó que la expareja continúa legalmente casada, ya que hasta el momento solo se ha confirmado una separación y no un divorcio.

"Somos familia. No quiero hablar del tema porque es tema de ellos, no están divorciados, están separados, paso a paso", señaló Joaquín de Orbegoso, con lo que dejó en evidencia su intención de preservar la intimidad de ambas figuras públicas.

"Katia es un ser de luz, habrán momentos altos y bajos, pero tiende a estar bien", manifestó.

PUEDES VER: Katia Condos comparte inesperada publicación en medio del ampay de Federico Salazar abrazando a otra mujer: "Semáforo de despecho"

lr.pe

¿Qué dijo Katia Condos sobre su separación con Federico Salazar?

Meses antes de las recientes declaraciones de Joaquín de Orbegoso, Katia Condos habló públicamente sobre el fin de su relación con Federico Salazar durante una conversación con Cristian Rivero. En aquella oportunidad, la actriz compartió una reflexión sobre el significado de haber construido una historia en común durante tres décadas.

"Todo el mundo sabe que no estoy con Federico después de 30 años, pero yo no puedo decir que ha sido un fracaso. Un matrimonio de 30 años es un éxito. Una estrellita en la frente para los dos porque es una cosa maravillosa", expresó.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Federico Salazar revela plan de cita con Sol Carreño tras separación de Katia Condos, pero le hace advertencia: "Van a decir que eres la tercera"

Federico Salazar revela plan de cita con Sol Carreño tras separación de Katia Condos, pero le hace advertencia: "Van a decir que eres la tercera"

LEER MÁS
Verónica Linares lanza fuerte confesión sobre fin del romance entre Federico Salazar y Katia Condos: "Sé muchas cosas hace tiempo"

Verónica Linares lanza fuerte confesión sobre fin del romance entre Federico Salazar y Katia Condos: "Sé muchas cosas hace tiempo"

LEER MÁS
Federico Salazar revela que vive con nueva compañera en su departamento tras ruptura con Katia Condos

Federico Salazar revela que vive con nueva compañera en su departamento tras ruptura con Katia Condos

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Valery Revello impacta al regalar exclusiva camioneta a su hija de siete años y da conmovedor mensaje: “Soñé con tener todo para ti”

Valery Revello impacta al regalar exclusiva camioneta a su hija de siete años y da conmovedor mensaje: “Soñé con tener todo para ti”

LEER MÁS
Suheyn Cipriani recordó a Macarius antes de la final del Miss Grand International All Stars 2026 y conmueve: "Nunca nadie me ha amado"

Suheyn Cipriani recordó a Macarius antes de la final del Miss Grand International All Stars 2026 y conmueve: "Nunca nadie me ha amado"

LEER MÁS
Hermana de Patricio Parodi deja en shock al cobrar cerca de 200 dólares en asesorías y se defiende: "No creo que cobre caro"

Hermana de Patricio Parodi deja en shock al cobrar cerca de 200 dólares en asesorías y se defiende: "No creo que cobre caro"

LEER MÁS
Christian Thorsen denuncia engaño sobre supuesto tratamiento 'milagroso' contra el cáncer que enfrenta: "Juegan con la esperanza de la gente"

Christian Thorsen denuncia engaño sobre supuesto tratamiento 'milagroso' contra el cáncer que enfrenta: "Juegan con la esperanza de la gente"

LEER MÁS
Imitador de Raphael confiesa el drama que vivió antes de ganar la final de 'Yo soy grandes batallas' 2026: "Muchos sacrificios"

Imitador de Raphael confiesa el drama que vivió antes de ganar la final de 'Yo soy grandes batallas' 2026: "Muchos sacrificios"

LEER MÁS
Gustavo Bueno, 'Don Gilberto' en 'Al fondo hay sitio' revela su lucha por su salud: "Se me complicó la columna"

Gustavo Bueno, 'Don Gilberto' en 'Al fondo hay sitio' revela su lucha por su salud: "Se me complicó la columna"

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025