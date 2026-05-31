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La separación de Katia Condos y Federico Salazar, una de las más comentadas del medio local, sigue despertando interés entre sus seguidores. Aunque ambos han optado por mantener reserva sobre esta nueva etapa de sus vidas, recientemente Joaquín de Orbegoso compartió algunas declaraciones sobre la situación familiar y el vínculo que conserva con el periodista.

El actor fue consultado por la prensa sobre el presente de su hermana. En sus respuestas, evitó profundizar en asuntos personales, pero dejó en claro que atraviesa este proceso con serenidad y que el vínculo con el presentador de América TV continúa siendo respetuoso.

Joaquín de Orbegoso rompe su silencio tras ruptura de Katia Condos y Federico Salazar

Joaquín de Orbegoso se refirió por primera vez a la separación de Katia Condos y Federico Salazar al ser abordado por el portal Instarándula durante un evento cinematográfico. El intérprete explicó que la conductora no pudo asistir debido a que se encontraba de viaje, aunque destacó que está bien en medio de los cambios que enfrenta tras el fin de una relación que se extendió por aproximadamente 30 años.

Al ser consultado sobre el trato que mantiene con el periodista, respondió con cautela y remarcó que se trata de un tema estrictamente familiar. Asimismo, precisó que la expareja continúa legalmente casada, ya que hasta el momento solo se ha confirmado una separación y no un divorcio.

"Somos familia. No quiero hablar del tema porque es tema de ellos, no están divorciados, están separados, paso a paso", señaló Joaquín de Orbegoso, con lo que dejó en evidencia su intención de preservar la intimidad de ambas figuras públicas.

"Katia es un ser de luz, habrán momentos altos y bajos, pero tiende a estar bien", manifestó.

¿Qué dijo Katia Condos sobre su separación con Federico Salazar?

Meses antes de las recientes declaraciones de Joaquín de Orbegoso, Katia Condos habló públicamente sobre el fin de su relación con Federico Salazar durante una conversación con Cristian Rivero. En aquella oportunidad, la actriz compartió una reflexión sobre el significado de haber construido una historia en común durante tres décadas.

"Todo el mundo sabe que no estoy con Federico después de 30 años, pero yo no puedo decir que ha sido un fracaso. Un matrimonio de 30 años es un éxito. Una estrellita en la frente para los dos porque es una cosa maravillosa", expresó.