Federico Salazar se mostró en contra de lo hecho por la bancada de Keiko Fujimori hace unos años. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

Federico Salazar se mostró en contra de lo hecho por la bancada de Keiko Fujimori hace unos años. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

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Perú vive nuevos días de polarización política. Al igual que en 2011, 2016 y 2021, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) vuelve a una segunda vuelta electoral y esta vez tendrá como rival a Roberto Sánchez (Juntos por el Perú). Según las últimas encuestas, la lideresa del partido naranja le saca una mínima ventaja a su contrincante, sin embargo, no hay nada seguro hasta la fecha. Para aclarar el panorama político, Trome entrevistó a Federico Salazar, quien sorprendió con su dura crítica en contra del fujimorismo.

El presentador de América Televisión recordó que, en su momento, la bancada de Fujimori logró una gran mayoría en el Congreso de la República, sin embargo, en sus propias palabras, esto fue un completo “desastre”. Para el periodista, el resultado final será un “final de fotografía”, ya que considera que el antifujimorismo aún sigue latente.

“Destruyó este país”: la dura crítica de Federico Salazar en contra de Keiko Fujimori

Federico Salazar se mostró crítico con el fujimorismo y mantiene una visión cautelosa sobre la candidatura de Keiko Fujimori. Aunque reconoce que ella ha adquirido cierta habilidad en materia electoral, señala que su preparación política e ideológica sigue siendo limitada.

“No la veo más sólida. Ella como personaje creo que ha aprendido algunas cosas electorales, pero no creo que haya aprendido cosas políticas y menos ideológicas”, comenta.

La postura de Federico Salazar fue aún más confrontacional al recordar que tras las elecciones del 2016, la bancada de Keiko Fujimori logró obtener la mayoría parlamentaria en el Congreso, sin embargo, su actitud ‘revanchista’ hizo de este país “un desastre”.

“De lo que me ha dado pruebas Keiko es que hizo un desastre del país cuando tuvo la mayoría parlamentaria. Destruyó este país, las instituciones”, expresó con pesar.

Segunda vuelta se definiría por margen mínimo de votación

Según los últimos reportes, Keiko Fujimori lidera la preferencia electoral, pero la diferencia con Roberto Sánchez de Juntos por el Perú es mínima. Además, se detectó que para esta elección, el antifujimorismo ha disminuido un pequeño porcentaje, por ello, Federico Salazar visualiza un final con suspenso.

“Sí, creo que va a ser un final de fotografía. Creo que mucho depende de lo que queda de campaña y de la contracampaña”, concluye el conductor de ‘América noticias’.